La concesión del campo de golf de la Torre, en A Coruña, a punto de salir a licitación

La concesión del campo de golf del complejo deportivo Arsenio Iglesias - Torre saldrá en los próximos días a licitación, tras superar la primera fase del trámite administrativo.

En este momento, la asesoría jurídica se encuentra ajustando las últimas cláusulas del pliego, en concreto la duración de la concesión, que será cercana a 14 años y recogerá una inversión mínima de un millón de euros.

El temporal ha causado daños en esta instalación, en zonas como las redes perimetrales, y la ausencia de buen tiempo impide que los empleados puedan acometer su reparación.

No obstante, el paso del tiempo ha deteriorado algunas estructuras y componentes, lo que ha motivado quejas de los usuarios que encontrarán respuesta una vez que la licitación finalice.

Se adjudicará por método restringido

La concejalía de Deportes ha organizado esta licitación mediante el procedimiento restringido, buscando que una empresa especialista en el sector sea la que gestione una instalación que aglutina un número importante de usuarios

Este método permite que cualquier empresa pueda optar a hacerse con la concesión, pero solo las seleccionadas por su solvencia técnica y económica son invitadas a presentar una oferta final.

El proceso está regulado en la ley de contratos del sector público, entre los artículos 160 y 165, y está pensada para proyectos complejos, obligando a seleccionar un mínimo de cinco candidatos.