Atlassian Williams F1 Team anuncia a Estrella Galicia 0,0 como su cerveza oficial

El Atlassian Williams F1 Team ha anunciado su nueva alianza con Estrella Galicia 0,0, que se convierte en la cerveza oficial del equipo a partir de esta temporada.

Este acuerdo une a Williams, uno de los equipos más históricos de la Fórmula 1 con siete campeonatos del mundo de pilotos y nueve de constructores, y a Estrella Galicia 0,0, la cerveza española reconocida por su innovación y compromiso con el deporte.

Gracias al convenio, Estrella Galicia 0,0 se servirá en las instalaciones del equipo durante las carreras europeas y su marca estará presente en el halo y el alerón trasero del FW48 de los pilotos Carlos Sainz y Alex Albon, así como en sus cascos y monos de competición, reforzando la presencia de la marca en el automovilismo y su apoyo al talento español.

James Vowles, director del equipo, destacó que "con un coche completamente nuevo, una nueva normativa y una carrera en Madrid, habrá mucho que celebrar esta temporada para Atlassian Williams F1 Team y Estrella Galicia 0,0. Es fantástico contar con ellos en Williams y sentir su apoyo en este momento tan emocionante tanto para el equipo como para nuestro deporte".

Por su parte, Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, afirmó que "la alianza con Atlassian Williams F1 Team representa un paso natural en nuestro camino dentro del automovilismo. Va mucho más allá de un acuerdo de patrocinio; es la unión de dos organizaciones que comparten una misma forma de entender la competición, basada en el respeto por la historia, la pasión por la innovación y la ambición de seguir creciendo desde la autenticidad".

Williams, fundado en 1977 por Sir Frank Williams y Sir Patrick Head, es uno de los equipos más icónicos de la Fórmula 1, con 114 victorias en grandes premios y un firme compromiso por la excelencia en ingeniería y competición. Ha sido equipo de referencia durante toda la temporada.