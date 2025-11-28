A Coruña acoge la III Edición del Evento Solidario Casa del Agua a favor de la Cocina Económica

La Casa del Agua, en A Coruña, se prepara para celebrar la tercera edición de su Evento Solidario, una iniciativa que busca recaudar fondos para la Cocina Económica y fomentar la participación de la comunidad en actividades inclusivas y educativas.

Este año, la jornada cuenta con la Fundación Sergio Villar como padrino, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente niños y adolescentes, mediante proyectos educativos, deportivos y medioambientales.

Su implicación refuerza el espíritu solidario y la misión de movilizar a la ciudadanía en torno a la empatía, la inclusión y la ayuda mutua.

La Concellería de Medio Ambiente colaborará en el evento con actividades centradas en la gestión de residuos y la implantación del quinto contenedor, promoviendo la sostenibilidad y la educación ecológica entre los participantes.

La jornada incluirá actividades para todas las edades, entre ellas 100x100 Brazadas Solidarias en la piscina olímpica, Andaina Solidaria hasta la Torre de Hércules, masterclasses de FITYOGA, Zumba y Salsation, SportBike con DJ, taller infantil de Navidad, bautismo de buceo, práctica de esgrima en familia y un taller de gestión ambiental.

Cada inscripción tiene un coste simbólico de 5 euros, destinado íntegramente a la Cocina Económica, y se habilitará además una Fila 0 para quienes deseen colaborar sin participar en las actividades.