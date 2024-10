La Carrera ENKI reúne a más de 15.000 personas en A Coruña en aras de la solidaridad e inclusión

Más de 15.000 personas recorrieron esta tarde las calles de A Coruña en aras de la inclusión y la solidaridad. Fue en la carrera más divertida del año, la Carrera ENKI, conocida por sus divertidos disfraces y pruebas. La lluvia no aguó la jornada, que se desarrolló con muchas risas, música y fiesta.

ENKI La Fundación ENKI es finalista en los Premios Corresponsables por su proyecto con Ikea y UDC

Las pruebas de obstáculos fueron un auténtico éxito. Los participantes recorrieron el centro de la ciudad mientras batallaron con espuma y harina (sin gluten). La carrera estuvo adaptada a todas las personas, ya que esa es lo que hace a esta carrera tan especial.

La prueba arrancó a las 16:00 horas en el Obelisco de A Coruña, aunque era obvio que algo especial pasaba en la ciudad desde las primeras horas del mediodía, cuando muchos participantes ya se echaron a la calle con sus disfraces y chubasqueros. Minutos antes de que comenzase la prueba la música, la animación y el buen humor tomaban el Obelisco de A Coruña. El público se arrancó a bailar, a hacer la ola y a corear 'Enki'.

15.000 personas han llenado el Obelisco de A Coruña esta tarde para participar en la carrera más divertida e inclusiva del año, la Carrera Enki. A las 19:00 horas se repartirán los premios a mejor disfraz en el Paseo del Parrote. #ACoruña pic.twitter.com/ecFFo99EXI — Quincemil (@quincemil15000) October 19, 2024

Tras una cuenta atrás de 10 segundos, los participantes echaron a correr. Los primeros, niños de unos 7 años de edad, no perdonaron y echaron a correr con todas sus fuerzas, aunque no era necesario porque la Carrera ENKI no premia la velocidad, sino la originalidad.

En el recorrido hasta el Castillo de San Antón y, de nuevo, a el Paseo del Parrote, donde se encontraba la meta, los más de 15.000 participantes disfrutaron de la lluvia, música y obstáculos. Ya a las 19:00 horas, cuando todos habían cruzado la meta, la organización hizo entrega de los premios ENKI a: el equipo más numeroso, el equipo con el disfraz más original y el equipo más animado.

Termina la carrera Enki y comienza la entrega de premios. El título al disfraz más original ha sido para un grupo que ha optado por caracterizarse de la serie de los ochenta ‘V Invasión Extraterrestre’. Sara Castellanos, directora de Marketing de Quincemil, ha sido la encargada… pic.twitter.com/WWAKZRwQvC — Quincemil (@quincemil15000) October 19, 2024

Un grupo de amigos, adultos y pequeños incluidos, fueron los ganadores del disfraz más original por su caracterización de la famosa serie de los 80 'V Invasión Extraterrestre'. El galardón fue entregado por Sara Castellanos, directora de Marketing de Quincemil, entre otros representantes de entidades colaboradoras.

Otro gran atractivo de la carrera fue el photocall de Quincemil. La fotógrafa 'SupérKarmen' estuvo sacando fotos a todos los grupos que lo quisiesen y en varios momentos se llegó a formar una gran cola. En las próximas horas este diario publicará todas las imágenes.