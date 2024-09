La playa del Orzán de A Coruña acogerá el Campeonato de España de Surf Open en octubre

La playa del Orzán será el escenario del "A Coruña King and Queen of the Bay", el Campeonato de España de Surf Open. La cita durará tres días y se celebrará el primer o tercer fin de semana de octubre, es decir, el 4, 5, 6 o el 18, 19 o 20, dependiendo de las condiciones del mar, según detalla la organización. Además de surf, durante esas jornadas habrá otras muchas actividades, con foodtrucks, conciertos, o una sesión de surf nocturna.

La ciudad herculina es un destino elegido por los amantes de surf y no en vano el Paseo Marítimo alberga distintas escuelas que dan sus clases habitualmente en la playa del Orzán. Ese ha sido el lugar elegido para celebrar en octubre este campeonato que contará con la presencia de las y los mejores surfistas nacionales.

El "A Coruña King and Queen of the Bay" dará además el Trofeo Tito Fariña a la mejor ola, con el nombre del histórico surfista gallego que cuenta con una placa en la Fuente de los Surfistas de A Coruña.

Además, durante el fin de semana en el que se celebre la cita habrá música y gastronomía, surfing nocturno y otras muchas actividades, entre ellas, una clase de surf adaptado, charlas, una rampa de skate con actividades y merchandising disponible para todos/as los asistentes.

El evento está organizado porla Federación Gallega de Surf, el Concello de A Coruña y la Federación Española de Surf.