El PP demanda al Ayuntamiento que habilite ya el Coliseum para el Basquet Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña y el Club Basquet Coruña firmaron el pasado 25 de junio el convenio de cesión del Coliseum para que el equipo coruñés pueda jugar esta temporada en este recinto multiusos sus partidos como local en la ACB. Casi dos meses después, en la presentación de los fichajes la semana pasada, el club admitió sentirse "preocupado" porque todavía no se está entrenando en la pista donde jugará, que en principio, aunque sin confirmación, podría ocupar a partir del 10 de septiembre, 19 días antes del comienzo de la competición. El grupo municipal del PP recoge la inquitud de la entidad coruñesa y demanda al Concello que habilite ya el Coliseum para que lo utilice el equipo.

"El acuerdo incluía que el club coruñés podría usar el recinto municipal para jugar sus partidos, entrenar y disponer de un gimnasio para su plantilla. Más de dos meses después, no hay fecha para la instalación de la pista y todo hace indicar que el equipo coruñés tendrá que comenzar la competición casi sin haber podido tomar contacto con la nueva superficie", expone en el PP, que insta a la alcaldesa, Inés Rey, "a cumplir lo acordado y a que desde Alcaldía se respete a quienes trabajan cada día para mejorar el deporte coruñés a nivel profesional y amateur".

Charlie Uzal, director deportivo del Leyma Coruña, expresó la semana pasada el malestar por no poder usar aún el Coliseum: "Para nosotros el factor cancha va a ser clave, cuanto más entrenemos en nuestra cancha de juego, más nos va a ayudar. Estamos preocupados porque queríamos estar ya entrenando allí".

Uzal añadió que no hay claridad respecto a la fecha en la que el equipo podrá trabajar en el Coliseum: "La idea es que empecemos el día 10 en el Coliseum. No tenemos claro si va a ser así o no, queremos cuanto antes empezar allí".

Fuentes municipales manifestaron que no ha habido demora en los plazos acordados con el club coruñés y que el equipo "empezará a entrenar en las fechas acordadas, con margen suficiente para la liga, que no arranca hasta el 29 de septiembre".

La cesión del Coliseum fue aprobada por el Consejo Rector del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) unos días antes del acuerdo entre el Concello y el Basquet Coruña, una vez que la ACB dio el visto bueno a la utilización del recinto de mayor capacidad que el Palacio de los Deportes de Riazor, donde el Leyma jugó las últimas temporadas, que no cumple algunos requisitos señalados por la ACB y que, además, se quedaría pequeño ante el notable aumento de socios del club, superior ahora al de asientos de esta instalación.