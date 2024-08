Jacobo Garrido, nadador paralímpico coruñés: "A los Juegos hay que llegar en tu mejor momento"

Tras la finalización de los Juegos Olímpicos de París, llega el turno de los Paralímpicos, donde España volverá a contar con una amplia delegación de deportistas. De ella forma parte el coruñés Jacobo Garrido, que empezó a nadar por recomendación médica a los seis meses de edad, ya que sufre de nacimiento fémur corto congénito y agenesia de peroné.

La de París no será su primera experiencia en unos Juegos, ya que de Tokio volvió con tres diplomas olímpicos. Esta temporada ha sido subcampeón de Europa en la prueba de 400 metros libres, su prueba más fuerte, en la que no se descarta para la pelea por las medallas el próximo 29 de agosto. También participa en los 200 estilos (5 de septiembre) y en 100 mariposa (6 de septiembre), donde espera meterse en la final.

¿Qué tal están yendo los entrenamientos?

Algunos días toca doble sesión. Estamos entrenando en Sierra Nevada porque al ser en altura, luego al bajar al nivel del mar, en teoría consigue mejor rendimiento. De momento bien, aguantando como se puede.

¿Cuándo empezó a nadar?

Desde muy pequeño. El médico habló con mis padres y les dijo que hiciera natación porque era muy poco lesivo y me ayudaría para estar en forma y tener menos problemas de espalda. Yo nadaba "por afición", pero en 2009 se creó el Club Natación Liceo, que es el club de mi colegio. Ahí empecé a entrenar en segundo de primaria como promesa y fui subiendo categorías, entrenando y mejorando hasta ahora.

¿Cómo es la preparación para unos Juegos Olímpicos? ¿Varía con respecto a otros campeonatos?

Es un poco más serio, más especial. En altura solemos venir habitualmente a preparar los mundiales y ese tipo de competiciones. Para los Juegos, por ejemplo, esta temporada en vez de subir dos veces, subimos tres. Entrenamos un poco más.

Esta es su segunda experiencia olímpica, ¿qué aprendió en Tokio que le esté sirviendo ahora?

Que a los Juegos hay que llegar en tu mejor momento, porque cualquiera puede de repente dar un salto y mejorar bastante. Yo en Tokio me encontré que venía como campeón del Mundo y, al final, con el mismo tiempo que fui campeón del Mundo en el mundial justo anterior, quedé quinto a cuatro segundos de la medalla.

Pero volvió de Tokio con tres diplomas, que tampoco está mal.

No estoy muy contento con los tiempos que llegué a hacer ese año, pero después de la pandemia y que fue cuando di el cambio para el CAR... Pero bueno, los Juegos los disfruté igual mucho.

¿Este año no compite en relevos?

No, no creo. Conmigo no sale la mejor combinación. Además, en Tokio había relevos de chicos y de chicas, y ahora son solo relevos mixtos, por lo que hay menos plazas.

¿Qué objetivos se marca a nivel individual?

Intentar bajar la marca, lo primero, e intentar estar ahí hasta el final luchando la medalla. De momento me veo bastante bien. Mi mejor tiempo de la temporada lo hice en el Campeonato de España y me quedé a una décima de mi mejor tiempo. Eso me dio bastante confianza. Sobre el papel, en teoría, debería mejorar, por lo que voy con un poco más de confianza que otras veces.

¿Cómo define la experiencia de vivir unos Juegos y el ambiente de la villa con el resto de los deportistas?

Estuvieron quejándose bastante los olímpicos, pero al final la vidilla de los Juegos también es ir a la villa y estar todos juntos en el mismo sitio. Es algo distinto y único, porque a mundiales y europeos vas con la selección de natación, solo con nadadores.

¿Tiene algún modelo a seguir o referente? ¿Qué le han parecido las actuaciones de Marchand y McIntosh en los Juegos?

Como casi cualquier niño de esta época, mi ídolo es Michael Phelps. (Lo de Marchan y McIntosh) fue impresionante. Lo veíamos aquí varios compañeros juntos y estábamos alucinados, no era normal.