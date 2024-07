El piloto Iván Merichal, nacido en Oleiros (A Coruña), se clasifica para el Dakar 2025

El piloto oleirense Iván Merichal ha logrado la clasificación para el Dakar 2025. Tras quedarse fuera de la prueba en 2024, el gallego ha firmado una gran temporada que le ha permitido conseguir su objetivo de viajar a Arabia Saudí para disputar la competición más dura y prestigiosa del mundo de los rallies.

Para lograr la clasificación tuvo que disputar el Abu Dhabi Desert Challenge 2024, donde se proclamó campeón. A pesar de que con ese resultado ya se creía entre los 130 participantes del Dakar, la organización no lo confirmó hasta este viernes. "Estoy muy feliz de haber conseguido este primer objetivo. Lo he trabajado mucho y he pasado malos momentos, pero finalmente he visto recompensado el esfuerzo. Me siento muy feliz por poder cumplir mis sueños", declaraba Merichal.

Preparación

Iván da comienzo ahora a la preparación de cara a la gran cita, buscando llegar en su mejor momento de forma mientras procura reunir los apoyos necesarios para financiar el proyecto. Este será un reto importante, aunque Merichal ya ha recorrido bastante terreno en este ámbito. "El año pasado llevaba muy bien encaminado el tema presupuestario. El hecho de no clasificar me hizo perder algunos apoyos, sin embargo, espero recuperarlos", explica.

A través de su página web, el piloto gallego lanzará una campaña de micromecenazgo para que todos aquellos aficionados y simpatizantes que quieran aportar al proyecto puedan hacerlo obteniendo a cambio camisetas, tazas o material deportivo con las insignias del proyecto.

Solidaridad y sostenibilidad

Iván Merichal colabora con ENKI en sus competiciones, entidad que lucha por la integración de personas con diversidad funcional a través del deporte y el ocio. Además, también está concienciado con el medio ambiente: "desde que inicié este proyecto estoy calculando la huella de carbono que genero y la compenso mediante la plantación de árboles. Calculo compensar las emisiones que me Dakar va a generar con la absorción de 7,3 Ton de CO2", explica.