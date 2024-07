Tere Abelleira: “Es una suerte haber llevado la camiseta del Dépor”

Riazor se prepara para acoger mañana un nuevo encuentro de fútbol tras dos meses de parón. La seleccionadora española Montse Tomé y Tere Abelleira comparecieron ante los medios de comunicación para analizar el partido.

Tere Abelleira explicó cómo llega el equipo tras caer el otro día. “Perder contra República Checa fue un palo, pero siempre hay que tomárselo para aprender errores. La confianza está intacta y confiamos en solucionar los errores que cometimos”.

La centrocampista tuvo palabras de cariño y recuerdos de su etapa en el Dépor. “Cuando entré en el estadio me vinieron muy buenos recuerdos. Es una suerte haber llevado la camiseta del Dépor y fueron cuatro años muy importantes y jugar aquí es una alegría inmensa. Aquí me sentí profesional por primera vez. Llegué con 16 años y me fui siendo una jugadora madura que pudo debutar en Primera. Gran parte de la jugadora y persona que soy se lo debo al Dépor”.

En pocos meses, la selección ha visitado dos ciudades gallegas, algo muy especial para la campeona del mundo. “Este año he tenido mucha suerte por poder jugar en Pontevedra y aquí en Coruña. Es una alegría ver la apuesta que hay por el fútbol femenino y ojalá podamos regalar una victoria a la afición”.

Montse Tomé

Montse Tomé durante la rueda de prensa en Riazor Quincemil

Por su parte la entrenadora Montse Tomé aseguró que el equipo tiene “ganas de competir y marcharnos a los Juegos Olímpicos con buenas sensaciones. Esperamos un equipo fuerte y con ganas de vencernos, pero intentaremos mejorar los errores del otro día. Estoy convencida de que mañana se verá un gran ambiente porque la gente siempre nos apoya mucho”

La seleccionadora reconoció que “desde que posamos un pie en A Coruña hemos sentido a la gente muy cerca. Ya estuvimos hace unos años aquí en un partido contra Azerbaiyán y ahora animo a la gente que venga a vernos porque es nuestro último partido antes de ir a los JJOO y haremos vibrar a la gente. Aquí en Galicia se está haciendo un gran trabajo con el fútbol femenino. Es importante que entidades grandes apuesten por la mujer y es bueno que el Dépor haya ascendido y se pueda disfrutar de este gran estadio”.

Sobre el rival, Tomé considera que Bélgica es una selección muy fuerte. “Sabemos que somos el equipo a batir por todos los rivales. Van a querer imponer su juego y tienen gente muy alta. Es un equipo bastante completo que alterna el juego largo con el corto y tienen opciones todavía de clasificarse”.