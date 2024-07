El emotivo mensaje del gallego Guanyar tras su derrota en La Velada del Año IV: "Lo siento"

El streamer gallego Guanyar (Diego Iglesias) participó este sábado en La Velada del Año IV, el evento de boxeo entre streamers y creadores de contenido que está organizado por Ibai Llanos y que se celebró en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Subió al ring preparado para competir contra el argentino La Cobra pero una lesión en el hombro le costó la victoria. "Ojalá se nos dé otro momento así, volveré a dar todo de mí de nuevo", aseguró tras el combate emocionado.

"Yo soy un chaval de Santiago con mucho amor a lo suyo, no podía dejar a toda mi gente con las ganas e intenté que me dejasen seguir peleando con todas mis fuerzas, pero no ha sido así, me llevo lo mejor y unas ganas tremendas de volver a boxear, un amigo como La Cobra, al que admiro como persona y como streamer pues es de los mejores del mundo y un cariño de la gente que cada día me sorprende más", reza el mensaje que el streamer compartió en su perfil de X -antes Twitter-.



Guanyar realizó una entrada triunfal en el estadio acompañado de Tanxugueiras, que lo guiaron hasta el ring al ritmo de su canción Terra con una potente puesta en escena al más puro estilo guerrero. El gallego iba a por todas y dio todo de sí en el combate con La Cobra, pero tuvo la mala suerte de lesionarse el hombro, lo que le terminó dando la victoria a su contrincante.

El creador de contenido se mostró emocionado tras la derrota y poco después compartió un mensaje emotivo en sus redes sociales en el que comenzaba pidiendo perdón.



"Lo siento, mis padres me enseñaron a luchar, yo ni con el hombro fuera podría parar de pelear, justo hoy tuvo que ser, Dios pone las cosas en el camino para ofrecerte otras nuevas, el Bernabeu entero se ha volcado desde el segundo 1 conmigo y mi familia ha podido verlo", relata en su texto en el que da "gracias a todos por hacerme vivir uno de los momentos más especiales de mi vida".



El streamer termina diciendo: "Mi familia hoy no me ha visto levantarlo, pero han visto el aprecio que habéis volcado hacia mí. Solo puedo dar las gracias a todo el mundo, ojalá se nos dé otro momento así, volveré a dar todo de mí de nuevo".