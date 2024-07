El acento gallego de José Pontes, emigrante de 90 años, se hace viral viendo a la selección

En plena dictadura española, la emigración de gallegos a Argentina era habitual. Fue el caso de José Pontes Méndez, que hace ya 70 años que dejó atrá su Portomouro natal para cruzar el charco.

"Me pareció buena idea venir a Argentina, tenía que hacer el servicio militar obligatorio allá y sabía que era jodido. Tenía que estar tres años ahí y sabía que acá el país estaba muy bien, con mucho dolor me fui de España”, explica.

A sus 90 años, José se ha hecho viral en TikTok gracias a los vídeos que le graba su nieto Nicolás, también Pontes, viendo los partidos de la selección española en la Eurocopa. A pesar de que saca su lado más argentino con frases como "no sabés tirar al arco, boludo!", José no ha perdido el acento gallego.

'El pibe' Lamine Yamal, su favorito

A lo largo de su vida ha visto infinidad de jugadores sobre un campo de fútbol, desde las épocas doradas de jugadores españoles y argentinos como Luis Suárez o Maradona, hasta la actual, donde el que más le gusta es Lamine Yamal, al que llama 'el pibe'. También le gusta Dani Olmo y tiene sentimientos encontrados con el pelo de Cucurella ("por qué no se recoge el pelo con una cinta?") y el de Nico Williams, que no le gusta.

Pero José no tiene solo ojos y recuerdos para la selección española, ya que su nieto confiesa que "me pregunta mucho por el Dépor, acá no pasan los partidos y siempre quiere saber cómo va". De su Galicia natal siempre tuvo morriña. Recuerda con cariño el río Tambre, los paisajes gallegos y la catedral de Santiago, de donde se consideró siempre pese a nacer en Portomouro. Desde su emigración, ha vuelto varias veces, pero su vida pasó a estar en Argentina.

Un vínculo especial

José (izquierda) y Nicolás (derecha) Pazos Nicolás Pazos

José y Nico tienen una relación especial. "Para mí, vivir los partidos con mi abuelo es algo único. Gracias a él me gusta el deporte y me cambió la vida, ya que hoy en día trabajo para el deporte y estoy todo el día mirando deporte", y añade que "toda la vida fue especial nuestra relación, nos llevamos muy bien por suerte y nos queremos mucho".

Nico recuerda que de pequeño empezó a ver la Fórmula 1 con su abuelo, cuando Fernando Alonso ganaba con Renault y "después apareció Rafa Nadal y veíamos todos los torneos". Aunque al nieto ya le gustaba el fútbol por sí mismo, a José "siempre le gustó que me siente con él a ver" partidos.

El domingo puede ser especial para ambos, ya que España juega la final de la Eurocopa contra Inglaterra y Argentina la de la Copa América contra Colombia. "El domingo los dos podemos ser campeones, pero a él mucho no le interesó la Copa América. Sí se puso contento con el Mundial, pero la Copa América no la está siguiendo mucho, se va a dormir", cuenta Nico.

Para ese partido decisivo del domingo, en el que España puede conseguir levantar su cuarta Eurocopa, José se muestra confiado: "ahora vamos a la final y vamos a ganar, la mejor selección es la española".