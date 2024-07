Balonmán y Concello de Culleredo (A Coruña) se emplazan a una reunión para aclarar posturas

Este lunes, el Balonmán Culleredo emitía un comunicado en el que aseguraba no haber recibido subvenciones municipales en los últimos tres años, lo que les había provocado una situación de impagos con la empresa de transportes con la que trabajan. El Concello respondía el martes, con un comunicado en el que mostraban su sorpresa y aseguraban se le habían concedido ayudas al club en los últimos años.

Este miércoles ha habido dos nuevos capítulos en la historia. Por la mañana, el Balonmán Culleredo publicaba en redes sociales un nuevo comunicado con las fechas y cuantías de las ayudas recibidas desde el año 2019, en las que señalan dos como no cobradas, una de ellas por valor de 40.000 euros.

Desde el club afirman que justificaron "sempre debidamente cada unha das subvencións concedidas" y que su reclamación "ten cabida na lentitude na tramitación de toda canta axuda hai, impedindo o normal funcionamento do clube". Además, añaden que non son los únicos afectados, sino que "tódalas entidades deportivas do concello de Culleredo están sen cobrar a día de hoxe".

Respuesta del Concello

Desde el Concello de Culleredo han emitido una nota de prensa contestando al último comunicado del club, afirmando que han realizado "pagos regulares a Balonmán Culleredo en los últimos años con la finalidad de colaborar en su actividad esencial y está en fase de resolución y justificación la ayuda de diciembre de 2023".

El gobierno local afirma que "no hay ninguna situación de impago", ya que "el Concello ha abonado regularmente ayudas y tiene en fase final del procedimiento la convocada hace seis meses". Con respecto a la demora del cobro, aseguran que "es el procedimiento común en todas las subvenciones de concurrencia competitiva".

La Concejalía de Deportes de Culleredo apela a la "paz" entre ambas instituciones, dando pie a una próxima reunión en la que "quedarán más claras las posturas con la finalidad de seguir haciendo grande uno de los clubes más importantes del ayuntamiento y uno de los clubes del balonmano gallego".