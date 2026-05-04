El baloncesto se vive a pie de calle en Santiago: habrá pantalla gigante para el Obradoiro-Gipuzkoa

Santiago de Compostela vibra con el baloncesto. La ciudad está volcada con el Obradoiro CAB, que este viernes se juega el ascenso a la ACB contra el Inveready Gipuzkoa. Un acontecimiento para el que la capital gallega se está preparando con el objetivo de darle fuerzas al equipo.

El Concello de Santiago ha anunciado a través de redes sociales que este viernes instalará una pantalla gigante en la Praza Roxa. Los santiagueses, de esta forma, podrán disfrutar del partido desde las 21:00 horas en este emplazamiento.

El ayuntamiento invita a las personas que no puedan estar en el Multiusos do Sar a acudir a la Praza Roxa para animar al equipo, al igual que hicieron durante el derbi contra el Básquet Coruña.

Precisamente, la última victoria del equipo coruñés contra el Mallorca (76-94) obliga al Obradoiro CAB a no fallar el viernes y llevarse la victoria contra el Gipuzkoa para garantizar el ascenso.

Un ascenso que el equipo quiere celebrar con toda su afición, que ha estado volcada en cada partido y que ahora empuja con fuerza para lograr un último triunfo esta temporada.

Liberación de asientos

La previsión es que el Multiusos Fontes do Sar presente este viernes un lleno absoluto para disfrutar del encuentro. El club confirmó a finales de abril que ya no quedaban entradas a la venta, por lo que ha puesto en marcha la iniciativa "A rebo-Sar".

Este sistema permite a los abonados que no puedan acudir al partido decisivo liberar su asiento, que podrá ser adquirido por otro aficionado. El abonado recibirá el 50% del importe de la venta en su monedero del club.

Las butacas liberadas se irán incorporando automáticamente al proceso de venta según se vayan gestionando. Hasta hoy a las 12:00 horas, estas localidades estarán disponibles únicamente para abonados que deseen comprar entradas adicionales para familiares o amigos. A partir de ese momento, se abrirá la venta al público general.

El procedimiento para liberar el asiento se realiza a través del área de abonados de la web oficial del club. El usuario debe iniciar sesión, acceder a "Mis abonos", entrar en "Gestionar" dentro del abono correspondiente, seleccionar el partido, y en el apartado "Opciones" elegir "Vender entrada". Finalmente, el sistema pedirá confirmar la operación.