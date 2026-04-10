El Básquet Coruña - Obradoiro CAB se vivirá en Santiago: habrá una pantalla gigante en la plaza Roxa

Santiago de Compostela vibrará este fin de semana con el Obradoiro CAB. Lo harán tanto los aficionados que se desplacen hasta A Coruña para disfrutar del derbi contra el Básquet Coruña como aquellos que se queden en la capital gallega, ya que habrá una pantalla gigante en la plaza Roxa.

Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa. "Esta fin de semana vai ser moi importante para Santiago no deportivo", aseguró la regidora antes de explicar que se desplazará hasta A Coruña para ver el partido y animar al equipo compostelano.

"E, ao mesmo tempo, queremos que todas as persoas afeccionadas de Santiago de Compostela, que son moitas, que non poden desprazarse á Coruña para velo poidan gozar del. Así que poñeremos unha pantalla na praza Roxa para que a xente poida seguir o partido", señaló a continuación.

Preguntada respecto a por qué en otras ocasiones no se colocó la pantalla gigante, Sanmartín defendió que el Obradoiro CAB es "un equipo local que ten unha afección moi grande e que se está xogando as posibilidades de ascenso nestes últimos partidos".

"Ya que muchos aficionados no tendrán entrada, nos parece una magnífica manera de que nuestra afición pueda reunirse y mandarnos fuerzas conjuntas desde nuestra casa" Fuentes del Obradoiro CAB

Fuentes del Obradoiro CAB, por otro lado, se han mostrado "encantados" con la iniciativa municipal que se suma a la retransmisión del partido en el Mercado A Galiciana y O'Afiador: "Ya que muchos aficionados no tendrán entrada, nos parece una magnífica manera de que nuestra afición pueda reunirse y mandarnos fuerzas conjuntas desde nuestra casa".

"Este tipo de iniciativas que permiten acercar el deporte a la ciudad y reforzar el sentimiento de pertenencia. Que sea en un lugar tan céntrico y reconocido como la plaza Roxa permitirá que muchas personas se acerquen allí para disfrutar de una jornada que, sin duda, es ilusionante", añaden las mismas fuentes.

El partido se celebra este sábado a las 19:00 horas en A Coruña. El Coliseum presentará un lleno absoluto en el que promete ser uno de los encuentros más emocionantes de la temporada.

El duelo entre coruñeses y santiagueses no solo tiene el componente emocional propio de un derbi, sino también un importante peso clasificatorio. Ambos equipos llegan en lo más alto de la tabla, en una lucha directa por el liderato de la competición.

A la venta las entradas contra el Cloud.gal Ourense Baloncesto

El Obradoiro, por otro lado, ha puesto ya a la venta las entradas para el partido contra el Cloud.gal Ourense Baloncesto. El encuentro correspondiente a la jornada 30 se disputará el viernes 17 de abril a las 20:00 horas en el Multiusos Fontes do Sar.

El proceso de venta se realizará en dos fases. Los abonados obradoiristas dispondrán de un periodo preferente para la compra de entradas, que permanecerá abierto hasta el martes 14 a las 14:00 horas. Cada abonado podrá acceder a la adquisición de localidades antes de la apertura al público general.

Una vez finalizada esta primera fase, se habilitará la venta para el público general con todas aquellas localidades que continúen disponibles hasta completar el aforo.

Respecto a la afición visitante, se reservará un número de entradas acorde al acuerdo establecido entre ambos clubes.