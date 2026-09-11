Toni Pérez: "El ADN del Liceo es ganador y queremos que la familia verde siga creciendo"

El jugador del Liceo valora de manera muy positiva las nuevas incorporaciones del equipo y anima a la afición a engancharse a una temporada que promete emociones fuertes

Toni Pérez es una de las voces más autorizadas dentro del vestuario del Liceo. El jugador asturiano afronta su tercera etapa en el equipo coruñés y la temporada pasada rindió a un gran nivel a pesar de una incómoda lesión que le dejó fuera de las pistas durante algo más de dos meses. Tras el sabor amargo que dejó la derrota ante el Igualada en el quinto partido de la final por el título de liga, el jugador del Liceo regresa con más ganas que nunca a una temporada en la que los coruñeses volverán a pelear por todos los títulos.

Primeras sensaciones de la pretemporada

Pues bien, estamos muy contentos de vernos y entrenar. Recibimos a nuevos compañeros que ya eran conocidos para nosotros y estamos muy ilusionados con la temporada que viene por delante.

¿Cómo ha ido el verano?

Tuvimos tiempo para desconectar, estar con la familia y recuperarnos del trago amargo con el que acabamos el año pasado. También sirve para pensar en los objetivos de este año y las ganas que tenemos de entrenar, estar juntos y competir.

Aquel quinto partido ante Igualada fue un día muy duro para todos

Sí, fue muy duro. Era la final soñada para todos y para mí en particular tras mi regreso al Liceo pero bueno, ya en la primera charla Juan Copa nos dijo que el pasado ya fue y ahora tenemos por delante un año ilusionante. Este equipo ya ha demostrado que tiene hambre, ilusión y para eso necesitamos a todos.

¿Se nota esa ilusión de proyecto a medio plazo dentro del grupo?

Sí, está claro. Este equipo transmite ilusión desde el más joven hasta el más veterano, que en este caso soy yo, se nota en cada partido y con la gente que nos apoya porque juntos somos muy fuertes.

Qué importante es esa conexión con la afición

Totalmente. Fuimos de menos a más y el final de temporada fue algo único en todo lo que sentimos y vivimos en la ciudad. Hacía tiempo que no se generaba ese ambiente y estamos con muchas ganas de que la familia verde siga creciendo y nos ayude tanto dentro como fuera de la pista.

¿Ya se echa de menos a los que se han marchado?

Obviamente en el caso de César Carballeira se nota porque hemos jugado muchos años desde muy pequeños. Con Nil y Tomba tuvimos un año juntos pero lógicamente la ausencia de César en los primeros días se hace extraña pero sabemos que va a disfrutar mucho de esa experiencia y quién sabe si en un futuro podremos volver a coincidir.

¿Qué me dices de los nuevos?

Son dos jugadorazos de renombre y un portero ilusionante que viene de la base. A Edu y a Franco no los voy a descubrir yo porque son jugadores de top mundial. Edu viene de ganar su tercera Champions y Franco se va con Argentina a defender el campeonato del mundo y son dos jugadores que nos van a dar muchísimo.

¿Qué objetivo os marcáis para la temporada?

Pues igual que todos los años. Este club tiene un ADN que es ganador. Da igual que venga el Benfica, Sporting. Somos el Liceo y salimos a ganar. Iremos partido a partido y con esas ganas de competir todos los días.

Un mensaje para la afición

Les esperamos con los brazos abiertos y aunque todavía nos quedan casi dos meses para el comienzo, el equipo promete esfuerzo, ilusión y ganas y queremos que nos ayuden porque vamos a competir y trabajar para ganar todo.