El Basquet Coruña visita al Gran Canaria: "Es un equipo que juega muy bien al baloncesto"

Todavía con la resaca emocional de la victoria del pasado domingo, el Basquet Coruña afronta la segunda jornada de Liga Endesa, la primera en la que deberá desplazarse. Concretamente será a Gran Canaria para medirse a un equipo que, en palabras de Diego Epifanio: "juega muy bien al baloncesto y nos va a poner las cosas muy difíciles".

Ambos equipos se verán las caras este domingo a las 12:00 horas (13:00 horas en A Coruña) en el Gran Canaria Arena. El encuentro se podrá ver a través de Movistar+, único grupo televisivo que cuenta con los derechos de la Liga Endesa.

Tanto coruñeses como canarios ganaron sus partidos de la primera jornada. Los naranjas se impusieron de forma épica con un 3+1 de Yunio Barrueta a todo un Real Madrid. Un partido que, para Epi, conllevó que "tenemos que ser muy conscientes que lo único que pasó el otro día fue que tenemos una victoria, que tenemos que hacer una victoria menos en las 33 jornadas de liga que nos quedan para conseguir el objetivo."

Por su parte, el Gran Canaria hizo lo propio a domicilio con una contundente victoria en Andorra por 71-91. A este se suma un nuevo triunfo este miércoles en Eurocup contra en Buducnost, aunque en esta ocasión precisaron de prórroga para ganar. "Tiene una plantilla que que no le va a pesar el jugar entre semana porque está diseñado para para eso. Es un equipo que juega muy bien al baloncesto y que nos va a poner las cosas muy difíciles a pesar del cansancio que pueda suponer una prórroga más," decía el técnico del Leyma.

No parece que vayan a estar en Gran Canaria ni Trey Thompkins (ya trabajando con el grupo, pero no las sesiones completas), ni Olle Lundqvist. Tmabién podría caerse de la convocatoria el dominicano Lj Figueroa, que no ha entrenado en toda la semana debido a unas molestias en la rodilla. Entre las claves para lograr una nueva victoria, Epi pone el foco en las pérdidas: "tenemos que intentar igualar el tema de las pérdidas de balón. Perder balones allí es una locura. Corren mucho. Tiene mucha confianza."

Salida de Roberto Cibeira

Este jueves, el actual presidente del Basquet Coruña, Roberto Cibeira, anunciaba que no iba a continuar en el cargo a partir de finales del mes de noviembre. Diego Epifanio fue preguntado a este respecto en la rueda de prensa previa al duelo contra el Gran Canaria, describiendo su relación con el directivo.

"Si te digo la verdad, me pongo a llorar. Se han ganado el derecho a poder decidir, porque creo que han hecho las cosas muy bien. Creo que todos los que estamos en este proyecto les estamos muy agradecidos. Con Roberto y con Juan Carlos me acuerdo la primera reunión de crisis, que fue mi primer año, mi primera temporada, cuando el equipo aún no ganaba muchos partidos. La primera pregunta que me hicieron es que cómo estaba y qué necesitaba para para que el equipo estuviese tranquilo. Y eso te da mucha fuerza y creo que es lo que nos ha dado. Va a ser muy difícil superarlo y igualarlo," dijo.