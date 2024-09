El Basquet Coruña se presentará ante su afición el martes 17 enfrentándose al FC Porto

Se ha hecho esperar, pero ya es oficial. El Basquet Coruña presentará su proyecto para debutar en ACB el martes 17 de septiembre ante su afición. El Coliseum de A Coruña ya está a disposición del club y lleva acogiendo entrenamientos del equipo desde esta misma semana. Las obras han obligado a posponer este encuentro de presentación, en un principio previsto para el día 11, pero finalmente sí se podrá disputar, a pesar de la apretada agenda de pretemporada naranja.

Su rival será el FC Porto, a quienes ya se midieron en el primer test de pretemporada el pasado 27 de agosto. En ese primer duelo, los naranjas cayeron por 80-73, aunque no pudieron contar con varios de sus fichajes como Brando Taylor, Trey Thompkins o Lj Figueroa.

El encuentro se disputará el martes 17 a las 20:00 horas en el Coliseum. El club ha estipulado precios para todos los asistentes, sean o no abonados. Los que sí lo sean pagarán una cantidad más reducida: 2 euros, frente a los 5 que le costará la entrada a los no abonados. La venta se activa este viernes a las 10:00 horas a través de este enlace, con los socios pudiendo asegurarse su asiento. Los no abonados deberán esperar hasta el lunes a las 14:00 horas para hacerse con su entrada. El propio día del partido se podrán comprar en la taquilla del recinto.

La pretemporada del Basquet Coruña no acaba ahí. Este fin de semana, antes del duelo de presentación, disputan dos partidos en Pontevedra como parte del Torneo Encestarías. El viernes se miden a Valencia Basket en semifinales y el sábado disputarán otro encuentro, en función de los resultados, contra Móncao o Breogán. El próximo fin de semana, el equipo viaja a Lugo para disputar la Copa Galicia. El viernes 20 se enfrentan al Obradoiro en semifinales y, en caso de ganar, jugarán la final el domingo contra el vencedor del Breogán-COB Ourense.

Calendario completo de la pretemporada