Imagen de Marathon Inferior vestida de naranja.

Imagen de Marathon Inferior vestida de naranja. Quincemil.

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Así es el acuerdo entre el Deportivo y las peñas

El documento, a falta de firma, consta de 14 puntos y en él se incide en la necesidad de identificar por el cauce legal y a través del club a aquellas personas que reciban la cesión de un abono en Marathón Inferior

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Toda la polémica que rodeó al club y la federación de peñas del Deportivo en el inicio de liga llega definitivamente a su fin. Tras semanas de negociación ambas partes han alcanzado un acuerdo la noche del miércoles al jueves y solo falta la firma. El documento, al que ha tenido acceso Quincemil, está consensuado entre club y peñas, consta de 14 puntos y se mantienen posibles sanciones en cesiones irregulares de abono en Marathón Inferior.

Más de 10.000 personas permanecen en lista de espera para abonarse al Deportivo.

El primer punto del acuerdo es introductorio y en él las peñas se comprometen a cumplir con los acuerdos que aparecen en el anexo. El club asegura que la grada "desempeña un papel relevante en el ambiente y apoyo al primer equipo y se desarrollarán formas específicas de animación y apoyo deportivo de acuerdo a la normativa vigente". También se insiste en que el acceso tendrá carácter personal y nominativo quedando su utilización y acceso sujeto a condiciones específicas de identificación, control y verificación sin perjuicio del régimen de cesión y liberación de las condiciones generales.

El club conservará una copia o imagen del anverso del DNI exhibido en la contratación del abono con el objeto de verificar el total cumplimiento de las condiciones generales de contratación y siempre bajo la normativa vigente en materia de protección de datos personales. Los datos se suprimirán de forma segura a final de temporada salvo que estén sujetos a alguna investigación policial.

Además, los socios de Marathón Inferior podrán ceder su abono a terceros cuando no asista al encuentro pero tendrá que hacerlo a través de la plataforma oficial creada por el club para tal efecto. También se podrá hacer uso de la liberación de localidad y el club podrá gestionar la disponibilidad y ocupación de la localidad conforme al régimen general establecido para los abonos. En caso de cesión fraudulenta y sin pasar por los cauces oficiales se impondrá una infracción leve al titular del carné. Un segundo incumplimiento se considerará falta grave y el tercero dentro de la misma temporada será considerado como una infracción muy grave. Ese incumplimiento puede dar lugar a la adopción de medidas y sanciones previstas en el Régimen Interno del Recinto Deportivo.

El documento finaliza con el compromiso de la grada a contribuir activamente en el mantenimiento de un entorno de apoyo al primer equipo visible, activo, participativo y respetuoso guiado por el principio de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia o intolerancia en el deporte. Además se compromete a no promover, entonar, reproducir o participar en cánticos, expresiones o manifestaciones contrarios a dicho principio de tolerancia cero que puedan suponer sanciones al club.