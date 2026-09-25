Así es el acuerdo entre el Deportivo y las peñas

Toda la polémica que rodeó al club y la federación de peñas del Deportivo en el inicio de liga llega definitivamente a su fin. Tras semanas de negociación ambas partes han alcanzado un acuerdo la noche del miércoles al jueves y solo falta la firma. El documento, al que ha tenido acceso Quincemil, está consensuado entre club y peñas, consta de 14 puntos y se mantienen posibles sanciones en cesiones irregulares de abono en Marathón Inferior.

El primer punto del acuerdo es introductorio y en él las peñas se comprometen a cumplir con los acuerdos que aparecen en el anexo. El club asegura que la grada "desempeña un papel relevante en el ambiente y apoyo al primer equipo y se desarrollarán formas específicas de animación y apoyo deportivo de acuerdo a la normativa vigente". También se insiste en que el acceso tendrá carácter personal y nominativo quedando su utilización y acceso sujeto a condiciones específicas de identificación, control y verificación sin perjuicio del régimen de cesión y liberación de las condiciones generales.

El club conservará una copia o imagen del anverso del DNI exhibido en la contratación del abono con el objeto de verificar el total cumplimiento de las condiciones generales de contratación y siempre bajo la normativa vigente en materia de protección de datos personales. Los datos se suprimirán de forma segura a final de temporada salvo que estén sujetos a alguna investigación policial.

Además, los socios de Marathón Inferior podrán ceder su abono a terceros cuando no asista al encuentro pero tendrá que hacerlo a través de la plataforma oficial creada por el club para tal efecto. También se podrá hacer uso de la liberación de localidad y el club podrá gestionar la disponibilidad y ocupación de la localidad conforme al régimen general establecido para los abonos. En caso de cesión fraudulenta y sin pasar por los cauces oficiales se impondrá una infracción leve al titular del carné. Un segundo incumplimiento se considerará falta grave y el tercero dentro de la misma temporada será considerado como una infracción muy grave. Ese incumplimiento puede dar lugar a la adopción de medidas y sanciones previstas en el Régimen Interno del Recinto Deportivo.

El documento finaliza con el compromiso de la grada a contribuir activamente en el mantenimiento de un entorno de apoyo al primer equipo visible, activo, participativo y respetuoso guiado por el principio de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia o intolerancia en el deporte. Además se compromete a no promover, entonar, reproducir o participar en cánticos, expresiones o manifestaciones contrarios a dicho principio de tolerancia cero que puedan suponer sanciones al club.