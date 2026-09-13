Getafe 1 - Deportivo 1: El Dépor se queda a las puertas de la remontada

Aubameyang prolonga su idilio con el gol y el equipo realiza un partido en el que fue de menos a más. Los cambios dieron más aire a un Dépor que estuvo cerca de culminar la remontada

El Deportivo sigue sin conocer la derrota en liga y sacó un empate a uno en su visita a Getafe. Los coruñeses sufrieron durante la primera media hora de juego pero después se repusieron de manera fantástica. Aubameyang igualó el choque y los coruñeses rozaron la victoria después de que los cambios reactivaran a los de Hidalgo.

Primera parte con sensaciones bien diferentes para el Deportivo. La pausa de hidratación cambió por completo el ritmo de un partido en el que entró mucho mejor el Getafe. A los coruñeses les costó un mundo entrar e igualar el ritmo del cuadro madrileño. El Getafe dominaba y sometía a los de Hidalgo sin que el equipo lograra asentarse. En esos primeros acercamientos los delanteros azulones no estaban atinados de cara a puerta y eso salvó al Dépor.

Con el paso de los minutos el choque se fue igualando gracias al trabajo en el centro del campo de Casadó, Soriano y Amatucci. A pesar de ello seguía llevando el mando del choque el equipo de Bordalás. Y en ese agobio y monólogo azulón llegó la pausa de hidratación. Hidalgo comentó a su equipo que había que seguir sufriendo y acto seguido, cuando el micrófono de LaLiga ya no estaba en el corrillo blanquiazul dio instrucciones más específicas.

El resultado dejó quince minutos muy buenos de un Dépor que rozó el gol con una ocasión de Quagliata y otra de Mario Soriano. En ambas acciones un atento David Soria despejaba los potentes disparos de los jugadores deportivistas. Por desgracia no llegó el gol y el choque se iba al descanso con empate a cero.

La segunda mitad nació con un buen Dépor que lo volvió a intentar con una gran contra que finalizaba Nsongo con un disparo al lateral de la red. Sin embargo el Getafe es un rival con mucho oficio y experiencia en Primera y tuvo el gol a la salida de un córner que finalizaba Mario Martín con un disparo al larguero. La ocasión generó miedo pero Hidalgo se fue a por el partido retirando a Casadó y dando entrada a Adama.

Con el partido en una fase de igualdad llegó el gol getafense. Recuperación de Djené, conducción de Terrats, pared con Azón y el propio Terrats disparando de primeras dentro del área superaba a Leo Román. Rápidamente Hidalgo buscó soluciones y dio entrada a Zaka y Yeremay en lugar de Nsongo y Luismi. No le quedaba más opción al Dépor que arriesgar e irse a por el gol del empate. Los cambios dieron fuerza al equipo y Aubameyang iba a prolongar su idilio con el gol. Balón de Mario sobre Yeremay, centro del canario y gran remate de cabeza de Aubameyang que igualaba el encuentro. El gabonés hacía de esta manera su quinto gol en cinco jornadas.

Por delante quedaban poco más de diez minutos para finalizar el encuentro. El Dépor parecía más entero que el Getafe y Aubameyang lo intentó en una posición forzada tras un centro de Mario Soriano. También la tuvo Zaka que cuando tenía todo para marcar vio cómo Djené le sacaba la pelota de la cabeza. En el córner era Giménez el que remataba en posición inmejorable pero la pelota se marchaba cerca del palo derecho de la meta de Soria.

El colegiado añadió seis minutos y el Getafe apretó en acciones de juego directo y estrategia. Cualquier duda del Dépor atrás era aprovechada por un Getafe especialista en este tipo de acciones. El marcador ya no se movería y el partido iba a finalizar con empate a uno en el marcador.