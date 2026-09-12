El Getafe de Bordalás, una dura piedra para el Deportivo

El Deportivo visita este domingo a las 18:30 el Coliseum para medirse al Getafe. El conjunto madrileño ha logrado consolidarse en la máxima categoría y gran parte de culpa la tiene su entrenador: José Bordalás. Año tras año ha sobrevivido a las duras condiciones económicas impuestas por LaLiga y a la venta de sus jugadores más destacados, pero eso no ha sido impedimento para que su proyecto se mantenga en la élite. Esta temporada además jugará Conference League tras la brillante clasificación lograda la temporada pasada.

El Getafe será una buena piedra de toque para medir el estado de un Dépor que llega con máxima ilusión a la cita. Los coruñeses son uno de los equipos de moda del campeonato gracias a sus ocho puntos de doce posibles y al efecto de Aubameyang, estrella y goleador del conjunto coruñés. En la previa del encuentro Antonio Hidalgo dejaba caer las dudas sobre el estado físico de Asp Jensen tras sufrir un proceso vírico esta semana. Sin embargo el danés se ha ejercitado con normalidad en la última sesión del equipo.

La amplia plantilla con la que cuenta el técnico deportivista provoca que semana a semana tenga que dejar futbolistas fuera de la convocatoria. Parreño, Barcia y Comas serán tres de los cuatro que no estarán en la lista definitiva. El técnico ya avisó del peligro de un Getafe que tiene en el Coliseum a su gran aliado esta temporada. El conjunto madrileño cuenta con cuatro puntos en la clasificación y los cuatro los ha logrado en su casa. Un triunfo ante el Racing por un gol a cero y el empate a uno del pasado fin de semana ante el Celta le dejan con esos cuatro puntos.

El Deportivo no podrá contar con muchos aficionados en la grada ya que el estadio se encuentra en pleno proceso de remodelación y el conjunto getafense no saca a la venta entradas para la afición visitante. Este será el primero de los tres encuentros que afrontará el conjunto herculino en una semana antes de que llegue un parón por selecciones de 21 días.