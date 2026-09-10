Tebas tiene claro su diagnóstico del Dépor: "Hay que pellizcarse para ver dónde está y lo que ha hecho"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha puesto en valor el regreso del Deportivo al fútbol profesional después de varias temporadas especialmente complicadas. Tras el acto de firma de un patrocinio con Luckia, el dirigente ha destacado la dimensión del conjunto coruñés y ha pedido valorar el camino recorrido hasta recuperar su sitio en Segunda División.

Tebas fue preguntado por la situación del Dépor y por la dificultad que supone para un club recién ascendido consolidarse en el fútbol profesional. El presidente de LaLiga puso como referencia a otros equipos que han atravesado situaciones similares y recordó especialmente el caso del Real Oviedo, que también tuvo que recorrer un largo camino para regresar a categorías superiores.

"No recuerdo un recién ascendido así", señaló Tebas, que considera que el Deportivo llega a esta nueva etapa con unas circunstancias diferentes a las de otros equipos que han conseguido recientemente el ascenso. El dirigente reconoció que hay clubes que llegan al fútbol profesional después de un pasado complicado y que por eso resulta importante mirar atrás para entender el camino recorrido.

En este sentido, Tebas considera que el Dépor debe afrontar su regreso con ambición y exigencia, pero sin perder la perspectiva. "Hay que ser exigentes, evidentemente, pero también hay que mirar atrás", apuntó el presidente de LaLiga, antes de lanzar una de las frases que mejor resume su valoración del momento que vive el club coruñés: "Hay que pellizcarse para ver dónde está el Dépor y lo que ha hecho".

Para Tebas, el regreso del Deportivo no debe contemplarse únicamente desde el punto de vista deportivo. El dirigente quiso destacar también la importancia que tiene para el fútbol español que una entidad de la dimensión del conjunto coruñés haya recuperado su lugar entre los clubes profesionales.

"Hay que recordar lo importante que es para el fútbol español que el Dépor haya recuperado esta categoría", explicó Tebas. El presidente de LaLiga considera que el vínculo del club con A Coruña y con sus aficionados trasciende los resultados y convierte su regreso en una noticia relevante para el conjunto del fútbol nacional.

El dirigente destacó además el seguimiento que mantiene el Deportivo fuera de Galicia. "Es un club muy querido en España y en muchas partes del mundo", afirmó Tebas, que quiso poner de relieve la dimensión social y deportiva que conserva la entidad pese a los años complicados que ha atravesado.

Por ello, considera que la actual categoría del Deportivo se ajusta a la dimensión del club. "Es un club que merece estar en la categoría que está", aseguró el presidente de LaLiga, que al mismo tiempo recordó que mantenerse en el fútbol profesional no es sencillo y que la exigencia deportiva debe continuar.