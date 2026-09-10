Tebas avisa al Dépor sobre las sanciones: "No pasa nada hasta que pase"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, visitó este jueves A Coruña con motivo de la renovación del acuerdo entre LaLiga y Luckia, en un acto celebrado en la sede de la compañía en la ciudad herculina que también contó con la presencia del exjugador del Deportivo Joan Capdevila. La firma de la renovación sirvió como punto de encuentro entre ambas entidades, pero también permitió a Tebas repasar diferentes cuestiones relacionadas con el fútbol español y, especialmente, con el regreso del Deportivo a Primera División.

Tebas se mostró satisfecho por la continuidad de la colaboración con Luckia y destacó la apuesta de la compañía por la innovación y la tecnología. "Estamos felices porque seguimos siendo socios con Luckia", señaló el presidente de LaLiga, que explicó que después de conocer las oficinas de la empresa en A Coruña se marchaba "orgulloso" por el nivel de la compañía y por su visión de futuro.

"A nosotros, como Liga, siempre nos gusta tratar con compañías que tengan visión de futuro", aseguró Tebas, que destacó que ambas entidades comparten una apuesta por "la innovación y la tecnología" en un momento de transformación para el mundo empresarial.

Tebas defiende las sanciones y los controles

Una de las cuestiones que centró las preguntas a Tebas fue la política de sanciones y las medidas de seguridad que LaLiga aplica en los estadios. El asunto había generado especial tensión durante el pasado verano en torno al Deportivo, con críticas desde distintos sectores del deportivismo a las restricciones y propuestas de sanción planteadas por el organismo que preside Tebas.

El presidente de LaLiga defendió que la lucha contra la violencia forma parte de una estrategia que lleva años desarrollándose. Explicó que, cuando llegó al cargo, uno de los objetivos que se marcó fue combatir "todo lo que puede ser violencia física, verbal" y cualquier comportamiento que pueda generar problemas alrededor de los partidos.

Tebas insistió en que el objetivo no es únicamente actuar después de que se produzca un incidente, sino intentar evitar que llegue a suceder. "Nosotros lo que procuramos es que todo eso no ocurra", explicó, al tiempo que defendió también el respeto en los cánticos hacia las diferentes condiciones personales, creencias y religiones.

En este sentido, recordó que las sanciones a determinados cánticos buscan también proteger el ambiente de los estadios. "Cuando empezamos sancionando cánticos" se hizo, entre otros motivos, para conseguir "que las familias puedan venir al partido" y evitar que los campos se conviertan en lugares relacionados con "la cultura del odio" y la violencia.

"No pasa nada, no pasa nada hasta que pase"

El dirigente fue especialmente contundente al ser preguntado por los incidentes y por la posibilidad de considerar algunos episodios como hechos excepcionales. Tebas rechazó esa interpretación cuando existe un riesgo para la integridad de las personas.

"Excepcional, cuando ocurre, no es excepcional", afirmó. "Cuando se pone en peligro la vida de una persona nunca es excepcional", añadió, defendiendo que las medidas preventivas deben mantenerse incluso cuando los incidentes no se producen de forma habitual.

Tebas explicó que LaLiga lleva años analizando por qué se producen este tipo de situaciones y qué medidas pueden aplicarse para evitarlas. En su opinión, no actuar ante determinadas conductas puede provocar que terminen normalizándose y creciendo con el tiempo.

"Tenemos que evitar todo eso, porque si no lo evitas, y lo consientes, va creciendo, va creciendo, va creciendo", señaló. El presidente de LaLiga puso además el foco en los cánticos racistas y recordó que este tipo de comportamientos no pueden justificarse aunque sean protagonizados por un número reducido de aficionados.

El fútbol, frente al baloncesto y el tenis

Tebas comparó además el comportamiento de las aficiones del fútbol con el de otros deportes para defender la necesidad de seguir trabajando en este ámbito. El presidente de LaLiga se preguntó por qué determinadas conductas tienen una presencia mucho mayor en los estadios de fútbol que en otras disciplinas deportivas.

"Yo siempre digo, no sé, qué no tiene estos problemas. ¿Por qué los tenemos? Tenemos que tenerlos en el fútbol", señaló. Tebas puso como ejemplos el baloncesto y el tenis para establecer esa comparación: "En el básquet no veo que insulten tanto, en el tenis, ni para ver la compañía se está pegando tanta tensión. Parece que nos traemos todos aquí".

El dirigente insistió en que se trata de una cuestión que debe seguir abordándose y explicó que LaLiga también analiza lo que ocurre en las competiciones europeas. Según apuntó, las estadísticas que manejan reflejan que existen más problemas relacionados con los desplazamientos de aficionados en determinados contextos europeos que en los partidos de LaLiga.

Para Tebas, por tanto, la prevención resulta fundamental. "No pasa nada, no pasa nada hasta que pase", volvió a remarcar al referirse a los riesgos que pueden generar las concentraciones de aficionados y determinados desplazamientos.

Control de los desplazamientos de las aficiones

El presidente de LaLiga explicó que el organismo realiza un seguimiento de los desplazamientos de aficionados y de aquellos encuentros en los que puede existir un riesgo especial de enfrentamientos o de acumulaciones de personas.

"Nosotros, todos los partidos de Liga, procuramos saber todos los desplazamientos de los aficionados que hay", señaló. El objetivo es identificar aquellos encuentros en los que pueda producirse algún problema y establecer con antelación las medidas que sean necesarias.

Tebas reconoció que el ambiente de las gradas forma parte del atractivo del fútbol y que existen estadios en España con aficiones especialmente activas, pero insistió en que ese ambiente no puede convertirse en violencia. La responsabilidad de LaLiga, explicó, pasa por mantener esa vigilancia y actuar cuando considera que existe un riesgo.

Un Deportivo preparado para competir en Primera

La situación económica del Deportivo fue otro de los asuntos abordados durante la comparecencia. Preguntado por el límite salarial y por la capacidad del club para realizar un mercado de fichajes en el que ha conseguido reforzarse sin verse obligado a vender a sus principales jugadores, Tebas aseguró que las cuentas de la entidad están encajadas.

"Estoy seguro de que están perfectamente encajadas", afirmó el presidente de LaLiga. Tebas explicó que el Deportivo lleva años siguiendo un proceso para estar preparado para regresar a la máxima categoría y recordó que los ingresos de un club no dependen exclusivamente de los derechos audiovisuales.

En este sentido, destacó también el peso que tienen otros recursos como el ticketing y la afición. "No solo por el tema de lo audiovisual, sino por todo el peso importante que tiene aquí el ámbito del ticketing, de la afición que hay", apuntó.

Tebas considera que esa estructura ha permitido al Deportivo llegar a Primera en una posición diferente a la de otros clubes recién ascendidos y afrontar el mercado con mayor margen de maniobra.

La capacidad para retener talento

Precisamente, una de las características del mercado del Deportivo que más valoró Tebas fue la posibilidad de conservar a buena parte de sus jugadores importantes. El presidente de LaLiga recordó que otros clubes se ven obligados a vender cuando necesitan cuadrar sus cuentas o cuando se acerca el final del contrato de un futbolista.

"El Deportivo, creo que lo que ha hecho con el talento que tiene es importante", señaló. A su juicio, la estructura que se está construyendo alrededor del club y el trabajo con los jugadores jóvenes también pueden contribuir a garantizar su futuro.

Tebas explicó que la situación de cada futbolista es diferente y que, cuando un jugador está cerca de finalizar su contrato, puede resultar complicado obtener una venta beneficiosa. También apuntó que, si aparece una oferta salarial importante procedente de otro club, retener a un jugador puede ser igualmente difícil.

En el caso del Deportivo, considera que la posición económica alcanzada le ha permitido mantener una parte importante de ese talento. "Creo que por eso ha conseguido retenerlos", afirmó.

Exigencia, pero también paciencia

El regreso a Primera no implica, según Tebas, que el Deportivo tenga garantizada su permanencia. El presidente de LaLiga valoró el trabajo realizado por la entidad, pero recordó que la máxima categoría es especialmente exigente y que el proyecto debe contemplarse a largo plazo.

"Hay que ser exigentes, evidentemente, tiene que ser muy exigentes", afirmó. Al mismo tiempo, advirtió de que "es muy complicado mantener la categoría" y puso como ejemplo la trayectoria de otros clubes que han logrado ascender para posteriormente volver a descender.

Su mensaje para el Deportivo pasa por mantener la ambición sin poner en peligro todo el trabajo realizado. "Lo que hay que pensar es que esto son muchos años", señaló Tebas, que considera importante que la ciudad pueda mantener al Deportivo durante mucho tiempo en la máxima categoría.

El presidente de LaLiga también destacó la dimensión social de la entidad. "Es un club muy querido de España", aseguró, poniendo en valor el peso que tiene el Deportivo más allá de los resultados deportivos.

Destaca la figura de Escotet

Tebas tuvo también palabras para Juan Carlos Escotet, al que fue preguntado por su primera impresión después de conocerlo personalmente. El presidente de LaLiga destacó especialmente su perfil empresarial y su implicación en el día a día del Deportivo.

"Es un hombre emprendedor", explicó Tebas, que también lo definió como una persona "muy implicada". A su juicio, Escotet ha sabido rodearse de un equipo ejecutivo adecuado y tiene una idea clara sobre el camino que quiere seguir con el club.

"Ha elegido muy buenos ejecutivos", señaló el dirigente, que también destacó el trabajo conjunto que mantiene Escotet con LaLiga en diferentes proyectos relacionados con el crecimiento de los clubes.

El regreso de un derbi que "es más que un partido"

La vuelta del Deportivo y el Celta a Primera permitirá recuperar esta temporada el derbi gallego en la máxima categoría. Tebas considera que el enfrentamiento tiene una dimensión especial tanto dentro de Galicia como fuera de España, debido al peso de las comunidades gallegas repartidas por otros territorios.

Para el presidente de LaLiga, los derbis autonómicos son además uno de los elementos que caracterizan al fútbol español. "Creemos que es uno de los elementos característicos que hacen a nuestro fútbol", explicó, destacando su dimensión tanto nacional como internacional.

Y en el caso del Deportivo-Celta, Tebas considera que la importancia trasciende los tres puntos. "Es más que un partido, que son los tres puntos, pero son más que los tres puntos", afirmó sobre un enfrentamiento que volverá a disputarse esta temporada después de varios años sin coincidir ambos equipos en Primera.

Joan Capdevila atendiendo a los medios de comunicación en Luckia. Quincemil.

Capdevila: "Ya había ganas de ver un Dépor en Primera"

El acto de renovación del acuerdo entre LaLiga y Luckia contó también con Joan Capdevila, que regresó a A Coruña, donde pasó siete años de su carrera. El exfutbolista reconoció que siempre es especial volver a una ciudad con la que conserva tantos recuerdos.

"Siempre es un placer volver a la ciudad donde pasé siete años maravillosos y muchos recuerdos", explicó Capdevila, que siguió desde la distancia los años complicados que atravesó el Deportivo antes de regresar a Primera.

El exjugador se mostró satisfecho con la situación actual del equipo y deseó que esta nueva etapa en la máxima categoría tenga continuidad. "Ojalá sea por muchos años, que no sea una participación fugaz, sino que sea por muchos años", afirmó.

Capdevila también pidió cautela pese al buen inicio de temporada y recordó que todavía queda una competición muy larga por delante. "Es una liga muy larga de 38 partidos", señaló, aunque reconoció que los nuevos jugadores incorporados este verano están ofreciendo un buen rendimiento.

El exfutbolista destacó además la conexión entre el equipo y la ciudad. "A Coruña es una ciudad muy futbolera", aseguró, antes de resumir el sentimiento de muchos aficionados ante el regreso a Primera: "Ya había ganas de ver un Dépor en Primera División".

Sobre el derbi gallego, Capdevila fue igualmente claro: "Ya era hora". El exjugador considera que se trata de un encuentro especial por su dimensión y por el espectáculo que genera. "A nivel de espectáculo, el derbi gallego es maravilloso", afirmó, deseando que los aficionados puedan disfrutarlo en un ambiente familiar y sin incidentes, y que el resultado "caiga para el lado coruñés".