El Deportivo cuenta con un Límite de Coste de Plantilla de 64 millones de euros

El conjunto coruñés se coloca como el décimo equipo de Primera División con el límite más alto de los recién ascendidos pero lejos todavía de Celta con 88 millones, Valencia con 98 millones o Real Sociedad con 137 millones

El Deportivo se convirtió este verano en el gran animador del mercado veraniego del fútbol español. Su gestión económica ha sido valorada de manera muy positiva por todas las instituciones deportivas más importantes del país. La llegada de jugadores como Aubameyang, Casadó, Giménez o Traoré chocan contra la realidad económica que viven la mayoría de clubes españoles que cada verano se ven obligados a vender a sus estrellas.

En la tarde de este jueves LaLiga ha hecho público el Límite de coste de plantilla es la cantidad máxima que cada club puede consumir durante la temporada 2026-2027 tras el mercado de verano y que incluye el gasto en jugadores, cuerpo técnico, Fabril y Dépor femenino. En una comparecencia comandada por Javier Tebas, el presidente de LaLiga acompañado por el Director Corporativo han explicado los límites de coste de plantilla. Ambos han explicado que en líneas generales que el mercado ha movido cantidades muy similares a la temporada pasada, igual que el número de operaciones. En cuanto a inversiones y desinversiones la Premier vuelve a destacar con una inversión gigante aunque desde LaLiga se asegura que es un modelo con pérdidas y que afecta al resto de ligas europeas porque "encarece traspasos y gastos de personal".

El Deportivo, décimo equipo en la clasificación de Límite de coste de plantilla

El conjunto coruñés a pesar de ser un recién ascendido, se ha colocado en décima posición en el Límite de coste de plantilla con 64 millones de euros. De los recién ascendidos es el equipo con mayor margen económico, ya que el Racing de Santander cuenta con 53 millones de euros y el Málaga solo cuenta con 33 millones de euros. En la clasificación destaca el Real Madrid con un límite de 832 millones de euros. El Barcelona es segundo con 582 millones y el Atlético es tercero con 361 millones de euros. En un segundo grupo aparecen Villarreal con 170 millones, el Betis con 142 millones, Athletic con 139 millones y Real Sociedad con 137 millones de euros.

Ya por debajo de los 100 millones de euros aparecen clubes como el Valencia con 98 millones de euros, Celta con 88 millones y acto seguido el Deportivo con esos 64 millones de euros. En la parte más baja de la clasificación aparece el Sevilla con 20 millones de euros y Málaga con 33 millones.

Ambos ejecutivos explicaron que casos como el Sevilla se deben en gran parte a la dificultad de clubes que dejan de jugar en Europa. "Se mantienen los contratos millonarios pero el hecho de no estar en Europa reduce de manera muy importante los ingresos de los clubes como tal, es algo que se debería intentar arreglar porque esos equipos se encontrarán con dificultades cuando dejen de jugar en Europa".



