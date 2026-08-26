Djalminha pide unión en el Deportivo: "El club necesita a la gente apoyando, estando en el estadio"

Djalminha ha vuelto a A Coruña para reencontrarse con una ciudad que, pese al paso de los años, continúa teniendo un lugar especial en su vida. El exjugador del Deportivo participó en la presentación de "Es de otra galaxia", el libro escrito por Javi Guillén que repasa sus siete años en España y que reúne numerosos testimonios de personas que coincidieron con él sobre el terreno de juego.

El brasileño se mostró "orgulloso, feliz y contento" por el resultado de la publicación. "Tener ahí un libro hablando un poquito de lo que hemos hecho, de la trayectoria en España, es un orgullo grande", explicó durante la presentación.

El libro recoge las opiniones y recuerdos de compañeros y rivales que compartieron vestuario o se enfrentaron a Djalminha. Algunos lo describen como un jugador capaz de "jugar con 12", otros como alguien que permitía a su equipo "jugar con 10" y también aparece definido como "un genio". Todo ello desemboca en el título de la obra: "Es de otra galaxia".

Djalminha considera que todas esas definiciones tienen que ver con su particular manera de entender el fútbol. "Yo siempre digo que lo mío era jugar al fútbol, disfrutar y hacer disfrutar también a la gente", señaló. "Creo que por eso hay muchos lados, de buenos, de malos, pero al final yo creo que la esencia del fútbol es lo más importante".

El exfutbolista también valoró que el libro no esconda los aspectos menos positivos de su trayectoria. Para él, contar su historia significa hacerlo con todas sus caras. "Siempre digo que hay que echar la verdad, todo lo que pasó, lo bueno, lo malo, la realidad. Esa es la historia, no son solo cosas buenas", afirmó.

Después de siete años en España, reconoce que son muchas las historias acumuladas y que incluso algunas de ellas se le habían podido olvidar. "Fueron siete años, entonces muchas historias. Seguro que tengo más, pero de todos los que están en el libro recuerdo de todo seguro", explicó.

Djalminha lamenta el protagonismo de la fuerza física

El brasileño también habló sobre la evolución del fútbol y sobre la dificultad de que aparezca actualmente un jugador con características similares a las suyas. Djalminha considera que el deporte ha cambiado y que la calidad técnica ya no tiene el mismo protagonismo. "El fútbol en general está un poco bajo de nivel. Ha cambiado un poco. Están valorando más la fuerza física que la calidad técnica", aseguró.

Eso sí, puso a España como una excepción positiva a esa tendencia. "Menos mal que España no está yendo por ese lado y por eso ha ganado el Mundial", apuntó. Preguntado por el futbolista actual con el que más se identifica, Djalminha evitó las comparaciones. "No me gusta hacer comparaciones", respondió. Sin embargo, sí reconoció su admiración por Lamine Yamal, al que definió como "un jugador distinto, diferente".

También puso como ejemplo al canario Yeremay Hernández, uno de los jugadores más valorados del actual Dépor.

"Mantenerse en Primera es el primer objetivo"

La actualidad del Deportivo también estuvo muy presente durante la presentación. Djalminha aseguró que continúa siguiendo al equipo y que ha visto todos sus partidos esta temporada.

"He visto todos los partidos. Estoy siguiendo siempre, acompañando este año también", explicó. Su valoración de la campaña es muy positiva. "Ha sido una temporada fenomenal. Quizá no esperábamos todo esto".

Ahora, con el Deportivo de regreso a Primera División, considera que el objetivo debe ser consolidarse en la máxima categoría. "Subimos y ahora mantener en Primera, para mí, pienso que es el primer objetivo", afirmó.

Djalminha considera que el club debe avanzar con calma después de los años complicados que ha atravesado. "Los tiempos son otros. Entonces hay que tener calma", pidió.

"Sabemos que el equipo ha subido ahora, muchos años en Segunda. Pasó por Tercera. Primero hay que intentar un equipo fuerte para mantenerse y luego ir pensando poco a poco en quizá volver a tener un súper Deportivo de grandes conquistas como hemos hecho", añadió.

La ruptura con parte de la afición

El brasileño también se refirió al desencuentro que existe actualmente entre parte de la afición y el club. Con una sonrisa, reconoció que la cuestión le ponía "en lío", pero quiso ofrecer una visión equilibrada.

"Creo que hay que mirar los dos lados porque estar en Primera es más costoso, más gasto, hay que tener la pasta, pero la gente tampoco puede pagar por eso", explicó.

En su opinión, la solución pasa necesariamente por recuperar la conexión entre el equipo y la grada. "Lo más importante de todo es que el club necesita de la gente apoyando, estando en el estadio, que creo que eso es fundamental", señaló. "Hay que buscar un medio de arreglar todo eso".

"Me pone la piel de gallina"

La relación entre Djalminha y A Coruña continúa intacta. Su regreso a la ciudad sigue generando expectación entre los aficionados y el exfutbolista reconoció que el cariño que recibe tantos años después le emociona. "Me pone la piel de gallina", confesó al hablar del recibimiento que continúa teniendo cada vez que regresa a la ciudad.

Para Djalminha, ese cariño es el reconocimiento a lo que hizo sobre el terreno de juego. "Es el reconocimiento por el trabajo y el fútbol. La gente a la que le gusta el fútbol seguro que no me va a olvidar más", aseguró.

El brasileño tampoco escondió su vínculo con A Coruña. "Es una ciudad que me encanta. Siempre que puedo, vengo y vengo", explicó. Incluso dejó abierta la puerta a regresar algún día para vivir en la ciudad. "Ojalá, no sabemos el futuro. Si tengo que vivir aquí, viviré encantado", afirmó. Y explicó por qué mantiene ese sentimiento tan especial: "Fueron momentos quizás de los mejores momentos de mi vida. No solo a nivel profesional, también desde la vida fuera".

Dispuesto a ayudar al Deportivo

Preguntado por un posible futuro vinculado al Deportivo, Djalminha no quiso concretar ningún proyecto, aunque sí dejó claro que mantiene una excelente relación con el club. "Tengo muchísima buena relación con la gente del club", explicó. "Tengo mis compromisos en Brasil también, pero seguro que siempre estoy muy dispuesto a ayudar".

Su vínculo con el Deportivo, según sus palabras, va mucho más allá de su etapa como futbolista. "Aquí ha sido mi casa, aquí ha sido el club en el que he sido más feliz en mi carrera", afirmó. Por ello, mantiene una "gratitud muy grande" hacia el club y hacia la ciudad.

Sobre la plantilla, valoró positivamente las nuevas incorporaciones y destacó el inicio goleador de Aubameyang. También tuvo palabras positivas para otros fichajes y consideró que el equipo se está reforzando "poco a poco" para afrontar una buena temporada en Primera.

El regate como mandamiento para los niños

Si hay una característica que Djalminha considera irrenunciable en el fútbol es el regate. Y no solo lo defiende cuando habla del fútbol profesional. También lo aplica con su propio hijo, que tiene nueve años. "Mi hijo tiene nueve años y está obligado en todo entrenamiento a regatear", contó. El exjugador del Deportivo fue todavía más contundente al explicar cómo reacciona cuando su hijo no intenta superar a los rivales. "Si llega a casa y no ha regateado, le echo la bronca y me enfado mucho con él", afirmó.