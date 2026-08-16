Un Elche muy renovado visita Riazor

El balón empezará a rodar de manera oficial en Riazor este lunes a las 21 horas. Ese es el horario previsto de comienzo del partido entre Deportivo y Elche. Los coruñeses llegan tras completar una buena pretemporada en materia defensiva y con alguna duda más en ataque. En cambio la entidad herculina hizo los deberes a tiempo y la plantilla está bastante perfilada. No sucede lo mismo con su rival, un Elche que ha perdido piezas importantes y que sigue buscando refuerzos.

El primer cambio importante llega en el banquillo. Eder Sarabia dijo adiós tras dos temporadas. Bajo su mando el equipo logró ascender a Primera y mantenerse en la máxima categoría. El club decidió entonces apostar por Martín Anselmi, un técnico argentino que ha dirigido a clubes como Cruz Azul, Oporto o Botafogo. Tras las salidas de jugadores importantes como Rafa Mir, André Silva o Aleix Febas, el club ha apostado por gente joven como Facundo Buonanotte, Osorio, Javi Morcillo o el exdelantero del Burgos Fer Niño. También ha ejecutado opciones de compra de futbolistas como Sangaré, Chust o Gonzalo Villar.

Lo normal es que la plantilla definitiva no se parezca mucho a la que viajará a Riazor ya que el club buscará fichajes en el tramo final de mercado. El Elche logró la temporada pasada una agónica salvación tras completar una fantástica primera vuelta y venirse abajo en la segunda. A pesar de ello el equipo ilicitano logró sumar 43 puntos y se mantuvo en la máxima categoría. Lo normal es que el nuevo técnico apueste por un 5-2-3, un sistema que ha empleado en sus anteriores equipos.

Aunque el encuentro corresponde a la primera jornada, el partido será importante para calibrar el nivel de un Dépor que arranca el curso con el objetivo de la permanencia. Lo normal es que el Elche sea uno de los rivales con los que se jugará la salvación aunque las 38 jornadas pondrán a cada equipo en su sitio. Ocho años después Riazor acoge nuevamente un encuentro de Primera División. El último se disputó el 12 de mayo de 2018 con un Dépor 2 - Villarreal 4. Borja Valle anotó los dos goles del conjunto blanquiazul en un partido en el que el descenso ya era matemático desde semanas atrás.