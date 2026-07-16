Así fueron las dos reuniones del Foro Social del Deportivo donde se abordaron los cambios de Marathon Inferior

Los cambios introducidos esta temporada en Marathon Inferior fueron abordados previamente en el Foro Social de Abonados, un órgano consultivo impulsado por el RC Deportivo para recoger impresiones y debatir cuestiones relacionadas con el club.

El Foro Social celebró dos sesiones antes de la presentación de la campaña de abonados. En la primera fueron convocados 25 socios y asistieron 12, mientras que en la segunda se volvió a invitar a otros 25 abonados y participaron seis. No se tomaron fotografías de los presentes.

Los asistentes pertenecían a diferentes zonas del estadio, con el objetivo de contar con representación de perfiles variados de abonados. La intención del club es dar continuidad a este formato y celebrar nuevas reuniones en el futuro, aunque también se analizarán las causas de la baja participación registrada en estas primeras convocatorias.

Sin interlocución con Riazor Blues

Uno de los puntos clave en la situación actual fue la ausencia de reuniones específicas con Riazor Blues, Old Faces y Federación de Peñas para explicar las nuevas condiciones de Marathon Inferior.

El club mantiene conversaciones con abonados de esa grada, a título individual, pero no con el colectivo como grupo organizado, al ser considerado por la Comisión Estatal contra la Violencia como un grupo ultra y, por tanto, no puede reconocerlo como interlocutor oficial.

Las medidas adoptadas se vinculan a toda Marathon Inferior y no a una peña concreta, al ser esa zona la que aparece reflejada de forma reiterada en los expedientes disciplinarios abiertos por las autoridades.

Relación con la Federación de Peñas

La situación de Marathon Inferior también ha afectado a la relación con la Federación de Peñas, que atraviesa un momento de distanciamiento tras las discrepancias surgidas por las nuevas condiciones de acceso. Ya en meses pasados, esta entidad mostró su disconformidad con la contraprogramación del día de las Peñas por el estreno de las Fan Zone o la situación del evento de final de temporada, que no pudo tener lugar en el estadio y se celebró en el Palacio de la Ópera.

Durante los últimos días se remitió una comunicación a todos los presidentes de peñas censadas para abrir un canal de contacto más directo. Respondieron tres colectivos, tan solo uno interesándose por distintos aspectos de la campaña.

El convenio entre ambas partes cumplía diez años de vigencia y su finalización, comunicada justo al estallar el conflicto, se enmarca en la intención de iniciar una nueva negociación.