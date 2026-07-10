El Deportivo anuncia más de 5.000 renovaciones en los dos primeros días de la campaña de abonos

Mientras las peñas del Deportivo anuncian medidas contra la campaña de abonos presentadas por el club, la entidad blanquiazul ha ofrecido datos de renovación de abonos tras las primeras 48 horas de plazo para hacerlo. La cifra asciende a 5.395 renovaciones, un número que ha sorprendido al ser uno de los más altos de las últimas temporadas. La publicación en redes sociales se ha llenado de comentarios en cuestión de minutos con opiniones muy diferentes entre los aficionados.

Lo cierto es que la manera de proceder del club ha sido muy diferente este año con respecto a los anteriores. En la temporada23-24 la primera comunicación llegó tras seis horas de campaña. El club aseguraba que se habían superado las 1000 renovaciones en ese momento. En la temporada 24-25 la entidad herculina hizo referencia a los números en menos de siete horas con 3.537 renovaciones. El año pasado el club realizó la primera comunicación tras las primeras 24 horas de campaña con 3.492 renovaciones.

Este año el club ha decidido esperar 48 horas y anunciar las 5.395 renovaciones, un número inferior en el inicio a los del año pasado. Y es que tras cuatro días de campaña se superaban las 7.000 renovaciones, un número que al ritmo que se da este año se debería superar mañana sábado. Todo esto llega con un clima social enrarecido tras las medidas impuestas a los socios de Marathon Inferior y la alta subida en la mayor parte de los abonos.

El Deportivo también ha dado a conocer este viernes que negociará un nuevo convenio con las peñas al no renovar el que estaba vigente desde 2017. El pulso entre el club y las peñas no favorece a nadie pero las posturas están muy lejanas en estos momentos. El plazo de renovación online está abierto hasta el próximo domingo 26 de julio.