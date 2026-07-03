Furor en A Coruña por la nueva camiseta del Dépor: "Es sencilla, pero al mismo tiempo elegante"

La expectación y el furor por hacerse con una de las nuevas camisetas del Dépor para la temporada 2026/27 llenaron este viernes la nueva tienda de la calle Real.

Minutos después de que la tienda abriese sus puertas a las 12:00 horas ya se podían ver a los primeros aficionados recorriendo la Deportienda para ser los primeros en conseguir una de las camisetas en las tiendas físicas del club. El Deportivo desveló ayer por la tarde la camiseta y desde ese momento se puede comprar en la página web de su tienda oficial. Sin embargo, no ha sido hasta este viernes cuando las tres Deportiendas en la ciudad —Riazor, calle Real y Marineda City— han abierto sus puertas, tras días cerradas por reformas, y con la nueva equipación a la venta.

Entre las principales novedades destaca también el cambio de ubicación de la tienda de la calle Real. El club ha inaugurado este viernes este nuevo establecimiento, dejando atrás su histórico local del número 59 para trasladarse apenas unos metros, al número 69, donde hasta hace unos meses se encontraba la tienda Vazva.

Una tienda que gana en amplitud

"Las instalaciones son mejores, es algo más amplia. Antes era solo un cuartito y ha mejorado mucho", señalaba Carlos Álvarez tras conocer la tienda. "La camiseta me gusta, pero sí que es verdad que es algo más sosa que la anterior. Son líneas básicas y Kappa, por lo menos a mí me gustaba bastante más, pero bueno que se apoya y yo ya la compré", explicó.

"Es una tienda muy bonita y muy moderna. La verdad es que toda la ropa que hay es preciosa", coincidió Borja Cobian. "La nueva equipación es bastante innovadora, a mí me falló un poco el cuello y en los colores los detalles podían ser en dorado que me habría gustado más. Creo que le pone más cariño a las equipaciones Kappa que Nike, pero en cuanto a calidad creo que va a mejorar", añadió.

"Veo muy bien la nueva ubicación porque además tiene dos entradas, por la calle Real y la Marina, y la veo muy despejada, con lo cual se ve muy bien el producto", indicaba Sabela López . "La camiseta nueva es muy del estilo Nike. Es sencilla. pero al mismo tiempo elegante y a mí me va a gustar porque me la voy a comprar ahora. Se ve que la tela es más transpirable que la de Kappa", explicó.

"Es mucho más grande que la anterior tienda y la nueva camiseta no nos desagrada para nada. Seguro que nuestros hijos se la compran", coinciden Blanca y Germán.

Local con espíritu deportivista

La nueva tienda se sitúa en una ubicación cargada de significado para el deportivismo. Hace años se situaba allí la joyería Malde, encargada de diseñar los Trofeos Teresa Herrera y, como no podía ser de otra manera, el establecimiento expone uno de estos trofeos ganado por el Dépor.

Se trata de la primera equipación que el Deportivo saca junto a Nike, la marca deportiva que vestirá al club durante las próximas cinco temporadas y su precio de venta es de 89,99 euros. Todavía falta por conocer cómo serán la segunda y la tercera equipaciones.