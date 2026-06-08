Lucas Pérez deja la plantilla del Cádiz

Lucas Pérez no seguirá siendo jugador del Cádiz CF en la próxima temporada. El club andaluz ha anunciado este lunes su salida y la de otros siete jugadores entre los que están Roger, Álex, Brian Ocampo, Dawda Camara, Alfred Caicedo, Pelayo y Antoñito. El coruñés y los tres primeros finalizan su contrato con el próximo 30 de junio.

En un comunicado, el club ha agradecido su "compromiso con nuestros colores" y le desea lo mejor para su futuro.

Lucas llegó al cuadro del Cádiz el pasado mes de abril con un contrato vinculante hasta el final de la temporada y después de una etapa sin estar en ningún equipo. Tras su paso por el equipo andaluz, por el momento no se ha anunciado el fichaje del coruñés por ningún otro club.

Tras su salida del Dépor en enero del 2025 por motivos personales, el futbolista pasó por el PSV de Holanda, llegó a entrenar con el Leganés y volvió al Cádiz hace tan solo unos meses. Esta no fue su primera etapa con los amarillos, ya que en la temporada 2022-2023, cuando volvió a A Coruña, lo hizo procedente del Cádiz, que jugaba entonces en Primera División.

Vistiendo esta camiseta, Lucas se reencontró con el Dépor hace un mes, cuando los andaluces recibieron a los blanquiazules en el Nuevo Mirandilla en un encuentro con victoria deportivista gracias al gol de Stoichkov.