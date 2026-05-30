Cuatro Caminos ultima la puesta a punto para la fiesta del ascenso del Dépor en A Coruña

A Coruña va ultimando los detalles para celebrar este domingo por todo lo alto que el Dépor es de Primera. Por la mañana, las celebraciones se concentrarán en Riazor, en la FanZone habilitada por el club, y también en la calle San Juan, donde las peñas han convocado una previa. Después, la fiesta se trasladará a Cuatro Caminos, donde ya se están colocando las vallas y la plataforma junto a la fuente.

El partido ante Las Palmas arrancará a las 18:30 horas. Antes, la afición organiza un recibimiento masivo y que promete ser espectacular con una marcha por el paseo marítimo y un pasillo junto al estadio.

Cuando finalice el encuentro, el último del Dépor en Segunda División, el estadio se convertirá en una fiesta, a eso de las 20:30 horas. Los jugadores celebrarán con su afición el regreso a la máxima categoría en un acto en el que no faltará la música y probablemente discursos de los jugadores.

Poco después, la plantilla se subirá a un autobús descapotable que partirá desde Riazor dirección Cuatro Caminos, haciendo un recorrido por la ronda de Nelle.

La fuente y su entorno ya se están preparando este sábado. Además de la decoración blanquiazul que fue en aumento desde el fin de semana pasado, cuando se materializó el ascenso tras la victoria en la visita al Valladolid, los operarios municipales han vallado ya el entorno de la fuente.

También se ha colocado una plataforma rodeándola. Aquí, como en anteriores celebraciones, los jugadores darán un paseo saludando a los deportivistas y celebrando con ellos que el Dépor vuelve a Primera.