El Deportivo ya planifica su regreso a Primera División: prevé "entre siete u ocho fichajes"

Mientras las celebraciones se suceden estos días tras el regreso del Deportivo a Primera División, la dirección deportiva trabaja abiertamente en la confección de la plantilla de la próxima temporada. A falta de un partido para finalizar la liga, el club ya busca refuerzos para afrontar con garantías el nuevo curso en Primera División.

Así lo reconoció Fernando Soriano en el programa de Juanma Castaño en la Cope. El director deportivo cifró entre "siete u ocho" fichajes para la próxima temporada, mientras reveló que ya había negociaciones avanzadas con algunos jugadores. "En estas semanas anunciaremos alguna cosa", afirmó.

Otro de los nombres propios del verano será el de Yeremay. El canario ha recibido en las celebraciones varios cánticos que piden su continuidad mientras él sigue diciendo que está muy a gusto en el club aunque no cierra la puerta a una posible salida. La semana pasada la prensa portuguesa volvía a poner su nombre en el foco al desvelar un nuevo interés del Sporting de Lisboa y el Benfica.

El verano será largo para un Dépor que necesita refuerzos para afrontar con garantías la dura temporada que tendrá por delante. La clave del proyecto se basa en consolidar al equipo en la máxima categoría, algo que no será sencillo ya que en las últimas temporadas siempre ha descendido algún recién ascendido.