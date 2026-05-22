María Pita también es del Dépor: la heroína se suma a la fiebre blanquiazul

Mientras la ciudad entera se engalana de blanco y azul, faltaba una figura por hacerlo. María Pita ondea desde este mediodía la bandera del Deportivo. La heroína coruñesa sorprendió esta mañana a vecinos y visitantes al aparecer en plena plaza del Ayuntamiento vestida con la camiseta del Dépor.

A tan solo dos días del posible ascenso del conjunto blanquiazul, este era uno de los guiños que todavía faltaban para mostrar el apoyo de toda la ciudad al equipo. Ya ayer el Palacio Municipal lucía también los colores deportivistas en sus ventanas, atrayendo las miradas de turistas y aficionados que paseaban por María Pita.

El ambiente futbolero se respira en cada rincón de A Coruña. Banderas en balcones, escaparates decorados y camisetas blanquiazules llenan las calles durante una semana marcada por la ilusión y la esperanza del regreso a Primera.

Con todo ello solo se demuestra una cosa: si María Pita hubiera nacido en esta época, seguramente también sería del Dépor.