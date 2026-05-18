El Dépor habilitará una fan zone en Riazor este domingo para la previa del partido en Valladolid

El Deportivo habilitará este domingo una fan zone en los aledaños de Riazor para que los aficionados que no viajen a Valladolid puedan vivir la previa del decisivo encuentro ante el Real Valladolid. Un dispositivo que busca reunir a la afición en una jornada que puede ser histórica, aunque con una limitación importante: no se podrá emitir el partido en pantalla gigante, salvo acuerdo con el operador audiovisual propietario de los derechos.

El espacio funcionará como punto de encuentro para la afición antes del partido, con actividades, ambientación y seguimiento de la previa en un ambiente blanquiazul a la espera del inicio del choque en Pucela.

Este tipo de dispositivos ya se ha repetido en jornadas señaladas en las últimas semanas, convirtiéndose en un lugar habitual para los seguidores que no pueden desplazarse pero quieren compartir el ambiente previo junto a otros deportivistas.

Además, también estará abierto el Beach Club de Riazor, que se suma como otro de los puntos de reunión habituales para la afición en la previa de grandes citas, consolidándose como alternativa para vivir el ambiente del club junto al estadio.

Sin entradas ya a la venta

El partido ha sido declarado de alto riesgo, por lo que no se podrán vender entradas en el mismo día del partido. Los socios del Valladolid han agotado las escasas localidades puestas a la venta esta misma mañana, por lo que el Nuevo José Zorrilla presentará el cartel de "no hay billetes".