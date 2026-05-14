A Coruña llena las calles de blanquiazul y calienta motores para el posible regreso del Dépor a Primera

A Coruña ya respira ambiente de final. Con el RC Deportivo encarando las últimas jornadas del campeonato y con opciones reales de certificar su regreso a la máxima categoría del fútbol español, la ciudad ha comenzado a transformarse en un gran escaparate blanquiazul con mensajes de apoyo al equipo en calles, plazas y fachadas emblemáticas.

Desde este miércoles, distintos puntos del centro urbano muestran cartelería con el lema "Esta vai polo Dépor", una acción promovida con el respaldo del Ayuntamiento y de Estrella Galicia, que busca reforzar la movilización social en torno al tramo decisivo de la temporada y convertir A Coruña en un símbolo visible del empuje de la afición deportivista.

Los soportes promocionales ya pueden verse en enclaves muy transitados de la ciudad como la Plaza de Lugo o el paseo marítimo, donde el blanco y azul empieza a ganar protagonismo a medida que se acerca una de las semanas más importantes del curso.

Pero la campaña visual ha ido más allá. En las últimas horas también ha aparecido customizado uno de los edificios más visibles de la ciudad, coronado con publicidad de Estrella Galicia y presidido por dos grandes banderas, una del Dépor y otra de la firma cervecera, una imagen que ya se ha convertido en uno de los focos de atención para vecinos y aficionados.

A esta iniciativa se suman además numerosas enseñas blanquiazules desplegadas en balcones y fachadas, especialmente en el entorno de Fuente de Cuatro Caminos, escenario habitual de las grandes celebraciones del deportivismo y lugar al que inevitablemente mira la ciudad cuando el ascenso empieza a sentirse cerca.

En el plano deportivo, el conjunto coruñés afronta una cita trascendental este sábado en Estadio Abanca-Riazor, donde recibirá al FC Andorra en un partido que ha levantado una expectación máxima y para el que ya no quedan localidades disponibles.

El lleno absoluto previsto en el estadio confirma la magnitud del momento. El deportivismo vuelve a vivir días de ilusión colectiva, con la sensación de que el ansiado regreso a Primera está cada vez más cerca.

Tras ese compromiso llegarán los duelos frente al Real Valladolid y la UD Las Palmas, dos encuentros que podrían terminar de escribir una página largamente esperada por toda una ciudad que ya ha empezado a vestirse para la ocasión.

Los toldos de Riazor se tiñen de blanquiazul

Desde esta mañana una empresa ha estado personalizando diferentes toldos en las calles aledañas al estadio de Riazor, tanto en Manuel Murguía como en Habana. De esta forma, estas estructuras dejan atrás su habitual color negro para lucir el blanquiazul, tanto en las estructuras de a pie de calle como en las que emergen de las fachadas.