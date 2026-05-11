Cuenta atrás por el ascenso: Mano a mano entre Almería y Deportivo por la segunda plaza

La jornada 39 de Segunda División aclaró bastante el panorama en la zona alta de la clasificación. El Racing dio un paso de gigante tras ganar en Leganés, mientras que Dépor y Almería mantienen una igualada peleapor la segunda plaza. Los dos equipos han abierto una brecha con sus perseguidores que parece suficiente como para que se jueguen el acenso entre los dos.

El Dépor depende de sí mismo tras ganar en Cádiz por cero goles a uno. Los coruñeses aprovechan el empate del Almería en Burgos para colocarse por delante en la tabla gracias al goal average. Por delante quedan tres partidos en los que se decidirá la otra plaza de ascenso.

El Deportivo jugará este domingo en Riazor ante el Andorra a las 14:00 horas. Los coruñeses saltarán al terreno de juego sabiendo ya el resultado del Almería, que juega el sábado. Después, visitarán a un Valladolid ya salvado y acabarán recibiendo a la UD Las Palmas en Riazor.

El Almería, por su parte, recibe a la UD Las Palmas este fin de semana. Luego visitará al Sporting en El Molinón y acabará la liga recibiendo al Valladolid.

Otros equipos con posibilidades

Hay otros equipos con opciones matemáticas de ascenso directo, pero necesitarían varios tropiezos de Dépor y Almería para tener posibilidades de acabar en segunda posición. Y es que tras Racing, Dépor y Almería aparecen el Málaga y Las Palmas a cinco puntos del ascenso y el Castellón a seis. El Eibar está fuera del playoff a siete del Dépor y el Burgos a ocho. La pelea por el playoff también estará servida hasta la última jornada.