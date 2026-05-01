El Día de las Peñas llena el entorno de Riazor de deportivismo en la previa ante el Leganés

El entorno de Riazor vive este 1 de mayo una de sus jornadas más multitudinarias con la celebración del Día das Peñas del RC Deportivo, una cita que reúne a cientos de aficionados en una programación que se extiende desde el mediodía hasta la noche.

La iniciativa, impulsada por la Federación de Peñas del Dépor junto al Ayuntamiento de A Coruña, ha transformado los alrededores del estadio en un espacio festivo donde la afición blanquiazul comparte comida, música y actividades en un ambiente de convivencia.

Desde las 13.00 horas, el escenario principal situado en la zona de la Rúa Almirante Cadarso ha tomado protagonismo con actuaciones musicales y sesiones de DJ, acompañadas de una amplia oferta gastronómica con comida popular para todos los asistentes.

Entre los grupos previstos para animar la tarde figuran varias bandas locales, además de sesiones musicales que se irán alternando a lo largo del día para mantener el ambiente festivo en el entorno del estadio.

La jornada se verá interrumpida temporalmente durante el encuentro entre el Deportivo y el Leganés en Riazor, tras el cual la fiesta se reanudará en los alrededores del estadio con más música y actividad hasta su cierre progresivo por la tarde-noche.

El Dépor pone en marcha el Dé Beach Club

El club blanquiazul aprovecha esta jornada especial para dar un paso más en la experiencia de día de partido con : el Dé Beach Club y la nueva fan zone de Riazor.

El primero de ellos, , situado en la zona de los Arcados de Riazor, a escasos metros del mar. Un enclave que busca ofrecer una experiencia más distendida, con un formato de ocio pensado para disfrutar del ambiente previo y posterior a los encuentros en un contexto más abierto y vinculado al litoral coruñés.

Por su parte, se convierte desde primera hora en uno de los grandes focos de actividad de la jornada.