Deportivo 0 - Real Sociedad B 3: El Dépor protagoniza una noche ridícula

Sonrojante derrota del Deportivo en Riazor por cero goles a tres ante la Real Sociedad B. Los donostiarras, que no habían sumado ni un solo punto lejos de casa, aprovecharon la debilidad de un Dépor que acusó una alarmante falta de eficacia y desborde.

El Deportivo recibió en la primera mitad la medicina que suele aplicar a sus rivales. Los coruñeses perdonaron dos ocasiones clarísimas y se marcharon en desventaja en la única ocasión que generó su rival. Hidalgo apostó por el once esperado con Patiño y José Ángel en el centro del campo y Stoichkov arriba.

El equipo salió con una actitud mucho más agresiva que en fechas anteriores y dominaba con bastante claridad el choque. Inexplicablemente Yeremay desaprovechó la ocasión más clara en un mano a mano que no supo definir a puerta vacía. La primera media hora fue un monólogo blanquiazul ante un rival que no era capaz de generar peligro. Fraga se convirtió en el héroe de su equipo al sacar un gran remate de cabeza de Soriano con una intervención magnífica.

Con el partido muy controlado y con un Dépor bastante volcado, llegó el gol visitante. Mala entrega en ataque de Patiño que propiciaba una contra vertiginosa del equipo vasco. Carrera en el mano a mano no perdonaba y hacía el primero. El gol sentó mal a un Dépor que no fue capaz de retomar el ritmo anterior al tanto encajado. Con ese cero a uno se iba a llegar al tiempo de descanso.

La segunda mitad nació con un guion similar. El Dépor era superior pero incapaz de generar peligro claro. Un cabezazo de Stoichkov fue lo más destacado de un choque claramente decantado hacia el campo de la Real. Hidalgo movió rápido el banquillo y quitó a Patiño para dar entrada a Zaka. El atacante lo buscó en un remate tímido de cabeza a la salida de un córner que Fraga detenía sin excesivos problemas.

Los coruñeses se desesperaban y se encontraban continuamente con un muro. Lo buscó Zaka nuevamente con dos buenas acciones desbaratadas nuevamente por el portero realista. El técnico deportivista volvió a mover el banquillo y el resultado fue desastroso. Luismi y Mula entraron en lugar de Stoichkov y Quagliata y a los tres minutos el equipo blanquiazul encajó el segundo. Repliegue de la defensa y Balda con un disparo potente superaba a Germán después de que la pelota hiciera un efecto extraño.

Casi sin tiempo para reaccionar y a solo diez minutos para el final, Gorosabel hacía el tercero para los realistas y dejaba muerto a un Dépor que no tuvo el mínimo atisbo de reacción. La derrota hace mucho daño a un Dépor que encaja su segundo e inesperado tropiezo en casa ante un equipo que tan solo tuvo que aprovechar la falta de desborde y acierto de su rival.