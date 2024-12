Gilsanz: “No debemos jugar en Tenerife mirando la clasificación”

Óscar Gilsanz analizó este viernes el choque del fin de semana entre Tenerife y Deportivo. El técnico confirmó la baja de Barcia hasta después de las vacaciones y no quiere excusas ante la la ausencia de Lucas en Tenerife.

Encuentro importante

"No pienso que sea una final. Es importante pero no debemos jugar el encuentro mirando a la clasificación. Hay que tratar de sacar los tres puntos y competir bien. Tenemos que ser un equipo difícil para el rival y trataremos de buscar los tres puntos, sabiendo que el rival en casa está siendo bastante fiable y difícil para el rival. Tienen malos resultados pero están compitiendo siempre".

Baja de Barcia

"Esperamos tenerlo en condiciones a la vuelta de vacaciones. Tiene una pequeña lesión en el recto anterior. La evolución es buena pero clínicamente conviene que recupere bien esa lesión".

Baja de Lucas

"A Lucas le suplirá otro jugador. Tenemos una plantilla amplia. Hay algunas opciones que ya se pusieron encima de la mesa en Almería. Tenemos más o menos claro lo que queremos hacer en este partido pero no voy a dar muchas pistas al Tenerife".

Falta de juego en el centro del campo

"Me preocupa el inicio de jugada, que es algo en lo que hemos trabajado esta semana, me preocupa la falta de profundidad y que recibamos ocasiones de gol. El día de Cádiz recibimos pocas ocasiones pero el otro día recibimos más".

Mejores sensaciones lejos de Riazor

"Es cierto que en casa llevamos dos partidos sin ganar y sin mostrar un buen rendimiento. Tratamos de corregirlo pero un entrenador no piensa al inicio de semana si juegas en casa o fuera. A todo el mundo nos gusta ganar en casa y delante de tu gente, pero nosotros no tenemos ningún debate interno sobre los resultados en casa o lejos de Riazor. Siempre elegiría jugar en Riazor".

Crisis en el Tenerife

"Los problemas que puedan tener ellos no nos incumbe porque bastante tenemos nosotros. No hay un planteamiento del partido en función de los problemas del rival. En nuestro trabajo semanal no afecta".

Tipo de partido

"Espero un partido igualado. Sus últimos encuentros en casa son partidos muy igualados que se deciden por detalles. No hubo un gran dominio ni siquiera del Mirandés que va segundo y perdió allí. Son todo partidos muy igualados y el Tenerife cuenta con jugadores con gran experiencia en la categoría y delanteros con muchos partidos en Segunda. Es cierto que han entrado en mala dinámica pero tienen futbolistas importantes".

Presión alta

"El equipo está más cómodo cuando presiona alto. Es algo que trabajamos en el día a día para ajustar esa presión. Mi manera de trabajar es tener al equipo cómodo en cualquier situación de partido. Hay que ser competitivo en todos los contextos y situaciones que te plantea un partido. El equipo está en ese camino. Tenemos claro que queremos ser dominadores y provocar fallos en el rival pero no podemos dejar de lado otras situaciones de partido que se dan".

Mercado invernal

"A los Reyes Magos no les pido nada futbolístico, sólo salud para todos. No hemos hablado de mercado todavía pero esto es un club profesional y seguro que en secretaría técnica se trabaja en mejorar el equipo en este mercado. Todo lo que sea mejorar se valorará en su momento".

Posiciones a reforzar

"No voy a hablar de nombres o posiciones. Si lo hago seguro que el mercado se pondría más caro para el Dépor. Debemos llevarlo de manera interna y todas las valoraciones que hagamos no pueden ser públicas antes de hablar con el club".