Javi Guillén: "Me encantaría que la historia de Djukic llegue al deportivista que no lo vivió"

Mucho que decir y poco que contar es el título del libro que ha presentado estos días el periodista Javi Guillén. Tras una exitosa carrera en Madrid como redactor y presentador en Deportes Cuatro y Gol TV, este coruñés de 37 años ha cumplido el sueño de contar todo lo que rodeó al famoso penalti de Djukic, uno de los momentos más icónicos de la historia del Deportivo.

Todos los aficionados guardan en su retina aquella jugada que cambió la historia del club. El libro narra capítulos desconocidos como el accidente de tráfico que sufrió el central unas horas después de fallar aquel penalti o el encuentro que se jugó el día anterior en una cárcel de Cantabria entre presos gallegos y valencianos con las equipaciones de ambos clubes.

Con testimonios de jugadores, periodistas, fotógrafos e incluso los primeros aficionados que saltaron a abrazar a Djukic o a llevar a Fran en volandas hasta el vestuario blanquiazul, la obra repasa las peculiaridades y la mística que rodeaba al fútbol de la década de los noventa, una década en la que casi todo el país hizo un hueco en su corazón a aquel equipo que se rebeló y discutió la hegemonía de los dos grandes del fútbol español.

Javi Guillén con Lendoiro en la presentación del libro. @mosrey

¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

La idea de escribir un libro surgió en el confinamiento. Tenía mucho tiempo en casa, estaba en un ERTE y viviendo sólo. Veía muchos documentales, partidos antiguos y el libro de Marcos Gendre Branquiazul. Hubo un momento en que se me encendió algo entre la lectura de ese libro y volver a ver el penalti de Djukic y me lancé. Siempre me ha fascinado la imagen tan noventera con la gente detrás de la portería del Valencia y mi pasión por el periodismo me llevó a intentar saber cómo había vivido ese momento la gente que estaba allí, desde jugadores, periodistas o aficionados.

Parece increíble que un penalti pueda generar una historia tan icónica.

Conseguí reunir diferentes historias alrededor del penalti y en junio de 2022 es cuando realmente decido investigar, hacer entrevistas y dar forma a esta idea que me rondaba la cabeza. Me encontré con muchas anécdotas sobre una jugada que realmente sólo duró tres, cuatro o cinco segundos. Es verdad que luego hay muchas cosas alrededor, está el partido en sí, la elección del lanzador, la cena de después. Al final el libro es casi una crónica periodística de aquella jugada.

¿Versa todo el libro sobre el penalti de Djukic?

No. En el capítulo 2 por ejemplo no hay nada del penalti. Es un repaso de cómo se construye el SúperDepor y cómo se llega a ese partido. La manera en que se desata el boom de un club que se convirtió en un fenómeno mediático y en el segundo equipo de todos los españoles. Hay muchas anécdotas tanto en A Coruña como fuera de la ciudad.

Cuéntanos alguna.

Pues por ejemplo el peculiar día a día de un Dépor que no tenía campo propio de entrenamiento, sus sesiones en la Torre, los traslados en autobús a Riazor para ducharse con agua caliente e incluso alguna situación documentada en la que no había autobús y eran los propios aficionados los que llevaban a los jugadores. Todo ello creo que da más grandeza a un equipo que peleó de tú a tú con el Barcelona y el Real Madrid.

"Me impactó que Mijatovic me hablara tan abiertamente de las primas que recibieron e incluso bromeara sobre eso" Javi Guillén, escritor

¿Cuántas entrevistas hiciste para dar forma al libro?

En total realicé 281 entrevistas. Lógicamente hay algunas en las que se repetían historias y no entraron en el libro. Hay gente que tenía menos recuerdos y eso, pero la idea era buscar historias en periodistas, fotógrafos, aficionados. Todo es un poco prueba y error.

Una de las investigaciones que más me costó fue la de localizar a un chaval que se lanza a por Djukic al terminar el encuentro. Pregunté a la gente de Old Faces y acabé localizando a ese tipo de gente que es anónima pero que nos dejó imágenes icónicas como el acompañamiento de Fran saliendo del terreno de juego. Para mí fue una gran satisfacción.

¿Qué entrevistas te impactaron más?

De todas las entrevistas me quedo con la de López Rekarte. Me impactó su manera de hablar y me di cuenta de que dentro de esa plantilla era un capitán sin brazalete. Tiene un recuerdo tremendo sobre el Dépor y la ciudad de A Coruña. Deja testimonios que van a emocionar a los deportivistas.

En cuanto a jugadores del Valencia, me impactó que Mijatovic me hablara tan abiertamente de las primas que recibieron e incluso bromeara sobre eso. También me impactó el testimonio que me dio Paco Roig. Reconoció la llamada de Núñez, presidente del Barça, los amistosos que pactaron.

Y como periodista me impactó el testimonio de un jovencísimo Nico Abad. Tiene un recuerdo muy nítido y con muchas anécdotas muy llamativas. Nico me contó que la mañana siguiente al penalti entrevistó a Djukic en el sofá de su casa, algo que hoy sería absolutamente impensable. El libro creó que refleja bien lo que era el fútbol de los noventa y un periodismo que nuestra generación jamás podrá vivir.

¿Has descubierto detalles o situaciones que no conocías de aquel día?

Más de las que yo creía. Al final es un día del que se ha hablado mucho, se hizo un Informe Robinson, pero conseguí descubrir cosas que no conocía. Por ejemplo no sabía que Djukic tuvo un accidente de tráfico de cierta relevancia sólo unas horas después del penalti. Por suerte fue un accidente del que salió ileso pero que pudo tener consecuencias para él. Casi nadie de la plantilla lo sabía.

Me llegó una especie de chivatazo y me lancé a descubrir qué había pasado preguntando incluso en el edificio en el que vivía Djukic. Hay gente que tenía recuerdos difusos, algunos decían que había sido antes del partido, otro que en Madrid. Estaba claro que algo había pero no estaba acreditado. Al final, aunque me costó, conseguí hablar con Djukic y me contó todo con detalle. Todo eso está en el libro. También me sorprendió encontrarme con tantos temas de primas, hubo hasta cuatro primas diferentes que aparecen reflejadas en el libro.

"El libro tiene una peculiaridad y es que incluye vídeos. Hay 10 códigos QR y nueve de ellos enlazan a vídeos de jugadores hablando y añadiendo alguna cosa más al capítulo" Javi Guillén, escritor

¿Alguna curiosidad que nos puedas adelantar?

El libro tiene una peculiaridad y es que incluye vídeos. Hay 10 códigos QR y nueve de ellos enlazan a vídeos de jugadores hablando y añadiendo alguna cosa más al capítulo. Aproveché para grabar muchas entrevistas en vídeo y le dimos un toque noventero para incluir esos vídeos en el libro para que también puedan ver las reacciones de los jugadores hablando sobre aquella época.

El décimo capítulo en QR es en texto y son unas historias que van a llamar la atención. Un ejemplo de ello es un Dépor - Valencia que se juega el día anterior en una cárcel de Cantabria entre presos gallegos y valencianos o un pique que hubo en un congreso autonómico del PSOE. Puedo decir que saltaron chispas entre la parte de Vigo y los de A Coruña. Como curiosidad te diré que Abel Caballero estuvo presente en Riazor aquel día.

¿Te has reconciliado con la profesión?

Te diría que sí. Ha sido un trabajo muy amplio y que no es fácil hacer hoy en día. Lleva mucho tiempo y desgaste con un desembolso económico porque quise hacer muchas entrevistas presenciales. He recorrido miles de kilómetros y he podido cumplir el reto que me marqué. Me ha gustado retratar esa época tanto en lo futbolístico como en lo periodístico. Me habría gustado vivir como periodista aquella época.

¿Qué valor le das a contar esta historia treinta años después?

Creo que pierde magia que hoy en día haya tantos documentales y además sobre logros muy recientes. Todo está muy encorsetado. Creo que hay mucha gente que ve la década de los noventa con un gran recuerdo y con cierta mística. Me parece que es un libro que puede gustar a los deportivistas y a los aficionados del fútbol en general. Al final es un episodio único en el fútbol español y si me apuras también en el mundial.

"Es un episodio único en el fútbol español y si me apuras también en el mundial" Javi Guillén, escritor

¿Qué público te gustaría alcanzar con este libro?

Me encantaría que el libro llegara al deportivista joven que no lo vivió. Es un deportivismo muy numeroso y al que le gusta conocer más sobre la historia del club. Sólo hay que ver el boom que hay ahora mismo con las camisetas de aquella época. A los que lo vivieron sé que el libro les va a traer muchos recuerdos y a transportar a los tiempos pasados.

¿Cómo viviste tú el penalti de Djukic?

Pues yo tenía seis años para siete. Estaba en un piso en O Ventorrillo con mis padres y hermana y unos amigos de mis padres. Aunque hay cosas que no recuerdo, sí me quedó marcado que cuando pitaron el penalti el amigo de mi padre se fue a la cocina, cogió un plato y empezó a gritar: 'Si marcamos lo rompo, si marcamos lo rompo'.

Tengo ese recuerdo de verlo medio asustado y ver que se quedó con las ganas de romperlo. Mis padres me han dicho que lloré pero no lo recuerdo. Era tan pequeño que te quedan imágenes concretas. Salimos de O Ventorrillo y fuimos a Los Castros que era donde vivía y recuerdo ver muchísima gente por la calle, algo que me llamó la atención y me costaba entenderlo. La imagen era la imagen de un equipo campeón.

