Cádiz 2 - Deportivo 4: Exhibición de Lucas ante su querido Cádiz

Triunfo meritorio del Dépor en Cádiz por dos goles a cuatro. Lucas, con un hat trick, fue el gran protagonista de un partido que se llevaron los coruñeses en inferioridad numérica.

La primera parte fue un suplicio para el Deportivo. Los de Gilsanz eran incapaces de sacar la pelota con criterio desde atrás y los de arriba se convirtieron en meros espectadores durante buena parte de la misma.

Una vez más Helton se encontró con bastante trabajo y el guardameta volvió a ser importante. Su acción más destacada fue una mano abajo a un disparo peligroso de Carlos Fernández.

Los coruñeses fueron cometiendo fallos difíciles de digerir que estuvieron cerca de generar más de un disgusto. El juego del Dépor era malo pero el resultado se mantenía en empate.

Poco a poco y cerca del final de la primera mitad el equipo empezó a generar algo más. En una acción aislada, Mella iniciaba carrera desde la izquierda y metía un centro que se alojaba en la meta cadista tras tocar en un defensa amarillo. El VAR validaba el gol y el Dépor se ponía por delante en el marcador.

Incluso pudo hacer el segundo en un fallo defensivo grotesco de la zaga local. Yeremay, en un mano a mano escorado, finalizaba la acción con un disparo al lateral del poste.

Sin embargo la alegría duró poco y el Cádiz aprovechó una alarmante falta de tensión en un saque de banda para poner un centro rápido que era rematado por Álex Fernández para poner el empate. Con la igualada se llegaba al descanso de un partido que iba a cambiar algo en la segunda mitad.

El Dépor salió mejor que en primera, algo que no era muy complicado, y generó peligro. Ximo fue el primero en avisar con un disparo mordido que se estrellaba en la parte superior de la red.

En esos primeros minutos los de Gilsanz detectaron carencias en el Cádiz y se fueron a por la victoria. Avisó Yeremay en una contra peligrosa y no perdonó Lucas en la tercera ocasión generada. Gran balón de Soriano sobre Lucas y el coruñés definía con mucha calidad tras una pisada de pelota. El delantero pedía perdón a la afición por su pasado cadista y el Dépor se ponía nuevamente por delante.

Por segunda vez en el encuentro la reacción del Cádiz fue rápida. El colegiado señaló penalti en un despeje de Helton en el que golpeaba en la cabeza a Carlos Fernández. Álex se encargaría de transformarlo y hacer el segundo en su cuenta personal. El encuentro volvía a estar en tablas.

El Dépor se volvió a reponer y una gran acción de Lucas y Yeremay a punto estuvo de convertirse en el tercero para los coruñeses. La pelota se marchaba finalmente a córner y el colegiado señalaba penalti por un derribo sobre Pablo Vázquez. El VAR llamaba al colegiado y anulaba su propia decisión.

El encuentro estaba loco y se iba a complicar todavía más para los herculinos. David Mella vio la segunda amarilla por una entrada con poco sentido en una de presión alta. Por delante quedaban 10 minutos más descuento que se iban a hacer muy largos.

Sin embargo dentro del caos el Dépor fue capaz de adelantarse en el momento más crítico del encuentro. Centro de Escudero, dejada de Barbero sobre Lucas y el capitán definía dentro del área para hacer el tercero.

Lucas iba a coronar su actuación estelar con un disparo de falta espectacular que se alojaba en la meta cadista. La ley del ex se volvió a cumplir y Lucas firmó un hat trick ante su ex equipo. El coruñés no celebró ninguno de sus tantos ante una afición que lo recibió con mucho cariño.

A pesar de la inferioridad el Dépor no sufrió. El colegiado añadió 10 minutos pero los locales no fueron capaces de sobreponerse al mazazo de encajar dos goles en inferioridad.

De esta forma el Dépor logra un triunfo importantísimo que refuerza la moral de un equipo que volvió a estar cómodo fuera de casa y que completó una segunda mitad más que notable.