El cura Yerai lleva al Deportivo al Vaticano: "A ver si rezando el Papa vamos adelante"

El amor y la pasión por el Dépor no conocen fronteras. Por rincones de todo el mundo se puede ver a deportivistas orgullosos portando el escudo del club y sus colores blancos y azules. El último rincón al que ha llegado el deportivismo es el Vaticano, donde un joven cura de corazón blanquiazul ha llevado una camiseta firmada por la plantilla del primer equipo al Papa Francisco.

Se trata de Yerai Fariñas, un joven cura de la parroquia de Santa Eufemia, en Ourense, y deportivista de corazón. El sacerdote cuenta que se puso en contacto con el Deportivo para proponerles la iniciativa y "me consiguieron esa camiseta firmada y personalizada para el Papa. Les dije que me gustaría que el Papa conociera al equipo donde jugó 'su' Lionel Scaloni".

"Nuestro equipo no es un equipo cualquiera", dice Yerai refiriéndose al Dépor, "es un equipo histórico". No era la primera vez que el joven visitaba al pontífice, con quien ya tiene una cierta relación de anteriores visitas. De hecho, incluso se animó a pedirle "que rezara por el equipo y él me dijo que agradecía al club y al deportivismo este gesto. 'Soy uno más de vosotros, ánimo, siempre adelante. Rezo por ustedes'".

En el momento de recibir la camiseta, Yerai afirma que Francisco se quedó "muy impresionado" y estuvo un buen rato admirando todas y cada una de las firmas de la elástica blanquiazul. De hecho, el cura cuenta que les estaban metiendo prisa y fue el propio Papa quien dijo que quería "ver todas las firmas".

Francisco es un conocido aficionado al fútbol, simpatizante del equipo argentino de San Lorenzo de Almagro, por lo que Yerai dice que "yo sabía que lo de la camiseta le iba a gustar. A ver si ahora rezando el Papa vamos adelante. Yo espero que sí. Tengo confianza plena en el equipo desde siempre, pero una ayudita no viene mal. Yo rezo por el equipo todos los días y, cuando voy al fútbol, sigo rezando en el estadio".