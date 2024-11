Gilsanz cree que el Deportivo podrá contar con Yeremay ante el Eibar

Óscar Gilsanz compareció ante los medios de comunicación para analizar el choque del lunes entre Deportivo y Eibar. El técnico se mostró convencido de poder contar con Yeremay a pesar de la convocatoria con la selección sub-21. Los que no estarán seguro son Mfulu, Jurado, Ximo y Jaime por lesión.

Federación Española de Fútbol Deportivo: Yeremay entra en la convocatoria de la sub-21

Convocatoria de Yeremay con la sub-21

"El sentido común me dice que podremos contar con Yeremay el lunes porque hay un precedente cercano como fue el del Málaga que pudo contar con Antoñito precisamente aquí en Riazor. Supongo que la Federación dará el mismo trato al Deportivo que al Málaga e imperará el sentido común".

Alternativas a Yeremay

"No he pensado en alternativas porque no creo que la Federación trate distinto al Deportivo que al Málaga".

Petxarromán

"A Petxa lo veo bien y creo que es un jugador con características determinadas para el lateral que aporta mucho con balón. No sé qué pasó antes de esta semana pero lo he visto entrenar muy bien y estoy seguro que aportará mucho en Riazor".

Apuesta por la cantera

"El club está apostando por la cantera y la cantera está respondiendo a esa apuesta. Y estoy seguro que seguirá siendo así".

Estreno de Gilsanz en Riazor

"Lógicamente los estrenos siempre tienen algo especial pero el foco no debe estar en el entrenador. Debe estar en el equipo y su intención de hacer las cosas bien. Ojalá seamos capaces de que Riazor sea un campo difícil para el rival".

Un rival muy duro

"El Eibar es un equipo muy competitivo que ejerce una presión alta y que juega con transiciones al robar rápido. Debemos estar seguros con balón y no facilitar su plan de partido. También tiene un juego directo muy peligroso que nos obligará a estar muy atentos a esas situaciones. No tengo duda de que responderemos".

Idea del equipo

"La idea es ser un equipo muy ofensivo para aprovechar la calidad de los de arriba y a la vez no perdamos equilibrio. En ese equilibrio está el rendimiento".

Plantilla larga

"En la plantilla hay opciones importantes para cualquier tipo de situación de partido. Los jugadores con menos minutos están capacitados para jugar y darnos minutos de calidad y ser importantes. Ahí tiene que estar la fortaleza del equipo".

Patiño

"Es uno de los jugadores que tenemos menos conocimiento de él. Llegó al final del mercado y se está adaptando a un nuevo rol, pero vemos que tiene calidad, buen desplazamiento y llegada y veremos cómo lo vamos ubicando. Intentaremos que fortalezca su trabajo defensivo para que esté totalmente preparado para jugar".

Soriano y el doble pivote

"Mario aporta mucho en el doble pivote. El otro día movilidad y mucho tiempo con balón. Es cierto que suele jugar más avanzado pero atrás nos da mucha opción de ataque a través de la pelota. Mario nos da mucho ahí para atacar con balón y buena salida y su labor es muy buena para el equipo".