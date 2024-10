Idiakez: "La afición del Deportivo recibirá a Mackay con cariño"

Imanol Idiakez compareció en la previa del partido entre Deportivo y Eldense. Los coruñeses suman nueve puntos en nueve jornadas y llegan algo necesitados a este choque en el que quieren recuperar sensaciones en Riazor.

El técnico tiene a toda su plantilla a disposición a excepción de Gauto, Jaime y la duda de Jurado. Todos ellos han entrado en convocatoria pero los dos primeros no jugarán este sábado.

Más sensaciones que puntos

Lo más importante son los resultados y en casa tenemos una deuda y tenemos que empezar a resolverla mañana. Hemos hecho buenas actuaciones pero necesitamos ganar partidos. Viene un equipo muy difícil y de máxima dificultad y va a ser muy complicado por lo que necesitamos nuestra mejor versión.

Falta de gol

Un día las tienes y no las metes y en Albacete hacemos cinco. La gente de arriba está trabajando bien, no han entrado pero no podemos dudar del empeño ni actitud de la gente. Se trata de acertar y ojalá no me tengáis que preguntar más por la falta de gol. Estoy convencido de que tarde o temprano llegarán.

Cómo mejorar de cara a gol

Siempre se puede mejorar en ejecución y en detalles que trabajamos mucho pero en lo que va de temporada ha habido muchos porteros rivales que han destacado en nuestros partidos. Eso habla de que estamos teniendo y ojalá empiecen a entrar.

Recibimiento a Ian Mackay

Nuestra gente recibirá a Ian con cariño como le tenemos todos y ojalá podamos hacerle más de un gol.

Semana con tres partidos

La semana la planteamos teniendo en cuenta los tres partidos que tenemos. De jueves a domingo hay muy poco tiempo de preparación y lo tenemos en cuenta y a nivel de alineaciones, el primer partido no tiene mucho que ver.

Estado de Charlie Patiño

Charlie está fenomenal y está trabajando muy bien. Cada día habla mejor castellano y en ese aspecto lo llevará como todos los jugadores. No conozco a ningún jugador que esté contento sin jugar.

Regreso de Yeremay

Yeremay se va haciendo hombre. Va evolucionando mucho y es una alegría para todos. Su convocatoria es una buena noticia para Abegondo y estamos muy contentos de verlo crecer y disfruté mucho viéndolo titular el otro día.

Adaptarse a diferentes registros

Dentro tenemos claro que intentamos manejar distintos aspectos del juego. Queremos ser buenos atacando arriba o cuando nos metan un poco más abajo. Con espacios tenemos gente de mucho nivel para atacar al espacio y sé que hay podemos también hacer daño. Una de las cualidades del equipo es manejar diferentes registros.

Encaje de los jugadores del Fabril

Además del salto, la diferencia principal con respecto al año pasado es la plantilla que tenemos con 25 jugadores. Tenemos claro cuál es nuestra filosofía y no dejaremos de mirar abajo. La promoción son momentos y hay chicos que están preparados si necesitamos tirar de ellos.

Dos porterías a cero

En general estamos dando pasos en todos los sentidos. En Elche jugamos ante un gran equipo y dejamos metros atrás por lo que tiene mérito que no encajáramos y habla muy bien del trabajo colectivo.