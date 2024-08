Charlie Patiño en su presentación: "No podía rechazar al Deportivo"

Charlie Patiño fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Deportivo. El centrocampista se mostró muy contento por llegar al club y reconoció que las raíces gallegas de su familia fue un aspecto clave para venir al conjunto blanquiazul.

El futbolista ofreció una rueda de prensa con traductor y dejó sus primeras impresiones como jugador del Dépor. "Estoy feliz de estar aquí. Los aficionados me han mostrado mucho cariño desde que puse un pie en la ciudad y es un honor vestir esta camiseta. Estuve en Riazor dos o tres veces cuando era pequeño y mi padre siempre me contaba historias del club. En el momento en el que se presentó esta oportunidad no la pude rechazar porque este lugar también es mi casa".

Patiño reconoció que llega en un buen estado de forma y aseguró estar "deseando poder jugar en Riazor. Quiero adaptarme rápido a mis compañeros y cuerpo técnico, es un desafío para el que estoy preparado. No siento una presión añadida, más bien un privilegio".

Sobre su conocimiento del club, el futbolista dejó claro que "siempre he estado pendiente de los resultados aunque en los últimos años era difícil poder seguir los partidos. Me informaba de sus resultados a través de las redes".

Formado en el Arsenal, Patiño acumula dos temporadas en Segunda de Inglaterra tras vestir las camisetas de Blackpool y Swansea. "Estoy deseando probar esta nueva experiencia y adaptarme a una liga diferente".

Patiño estuvo acompañado por Fernando Soriano que aseguró que el club no había desembolsado ninguna cantidad de dinero por hacerse con el futbolista, aunque tampoco desveló las cláusulas incluidas en esta operación. El futbolista completó su segundo entrenamiento con la camiseta blanquiazul en la Ciudad Deportiva de Abegondo.