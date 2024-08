El estadio de Riazor de A Coruña es pionero en LaLiga con audiodescripción de los partidos gracias a una iniciativa conjunta de la Fundación Real Club Deportivo y Escoita, encabezada por el Jesús Suárez. El único objetivo es que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar de los eventos deportivos como cualquier otro espectador.

La audiodescripción de todos los partidos de LaLiga Hypermotion se ofrecerá en ABANCA-RIAZOR a partir de este sábado 17 de agosto a las 19:00 horas contra el Real Oviedo. El primer encuentro de los blanquiazules de esta temporada de retorno a Segunda División.

Jan Wappler, director corporativo blanquiazul, ha señalado que "el fútbol es un deporte para todos y el RC Deportivo es un club inclusivo. Por eso nos encanta apoyar el proyecto Escoita porque es innovador y tiene una gran importancia a nivel social". En esta línea, ha matizado que Escoita "es un proyecto que pone en valor el elemento de responsabilidad social corporativa y a nosotros como Club, siendo motor de Galicia, pero también de A Coruña como ciudad".

Por su parte, Jesús Suárez, alma máter de Escoita, admite sentirse ilusionado con el debut liguero de su proyecto: "No elegí ser ciego. La vida me puso en el camino. Sin embargo, decidí no rendirme y convertirme en un problema en una oportunidad, y así nació el proyecto", ha revelado, mientras reconoció que que el estadio coruñés sea un referente en España en términos de accesibilidad "me llena de orgullo e ilusión".

Jesús Suárez. RC Deportivo

"Quizás, sea lo más cerca que estaré de sentir lo que siento cuando debuto en Riazor y eso me emociona profundamente", ha expresado, a la vez que puso en valor que "escuchar ayuda a eliminar barreras y permite una total accesibilidad".

A través de una app, todos los asistentes a un evento o cualquier persona, en cualquier parte del mundo, podrá descargarla para seguir la audiodescripción en su propio dispositivo móvil. La herramienta está desarrollada en colaboración con Grupo ARMIS.

Combina la accesibilidad para personas ciegas o con discapacidad visual con la tecnología, destinada a la narración de eventos deportivos, de diferentes modalidades, garantizando que las personas ciegas puedan seguir a su equipo y su modalidad favorita. Todo ello en tiempo real, convirtiendo un problema de la industria del deporte en una solución para la sociedad.