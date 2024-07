Tere Abelleira y su cariñoso recuerdo al Deportivo y a A Coruña

Hay goles y recuerdos que permanecerán para siempre en el recuerdo de todos aquellos que lo vivieron. Como si de un guion de cine se tratara, Riazor vivió ayer uno de esos capítulos que parecen predestinados a aparecer.

La selección española femenina regresa A Coruña cinco años después de la última vez que lo hizo. La evaluación del fútbol femenino ha sido imparable todos estos años y el combinado nacional luce en su camiseta la estrella que le acredita como campeona del mundo.

En esta selección aparecían además tres jugadoras con pasado blanquiazul: Misa, que no tuvo minutos, Athenea del Castillo que rozó un golazo que sólo evitó el larguero, y Tere Abelleira.

La historia de Tere es especial. Fue reclutada por el club con sólo 16 años y abanderó el proyecto del Deportivo siendo una cría. Creció, evolucionó y se convirtió en un referente para todas las niñas que sueñan con ser como ella. En mayo de 2020 y tras llamar la atención de los clubes más grandes del panorama nacional, la futbolista gallega fichó por el Real Madrid.

Ayer saltó al terreno de juego en la segunda mitad y en esas historias mágicas que nos deja el mundo del fútbol, deleitó a su gente con un gol de bandera. Tere recogió un balón cerca de la divisoria de los dos terrenos de juego y tras ver adelantada a la guardameta belga, coló la pelota con un disparo sólo al alcance de las elegidas.

Tere Abelleira, ayer en Riazor con la Selección Española. R. A.

En zona mixta se mostró feliz. Tere pudo ir a celebrar el gol con su familia que disfrutaba en la grada de un momento realmente especial. "Todo el mundo me ha felicitado y mis compañeras sabían que era un partido especial para mí. El fútbol femenino ha evolucionado mucho y me alegró el ascenso del Dépor que pude vivir en el campo. Fueron cuatro años muy especiales para mí y guardo gente que me acompañará para siempre".

Esta próxima temporada Tere regresará a Riazor con la camiseta del Real Madrid. La centrocampista bromeaba sobre lo poco que se parecería un gol en ese encuentro comparado con el de ayer, pero al final eso son cosas del fútbol.

La selección española se prepara ya para unos JJOO en el que tratarán de seguir haciendo historia y Tere está llamada a ser una futbolista importante.