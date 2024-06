El Concello confía en la elección de A Coruña como sede del Mundial 2030

Cada vez queda menos para conocer la relación definitiva de ciudades y estadios que formarán parte del Mundial 2030 de fútbol, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. España contará, salvo sorpresa, con once sedes, entre las que muchas parecen fijas y quedan pocas decisiones.

Una de esas decisiones afecta a Galicia, ya que, en un principio, la comunidad autónoma solo tendrá una sede, por lo que la Federación Española deberá decidir entre A Coruña con Riazor, y Vigo con Balaídos. Sin embargo, en las últimas horas, la ciudad herculina parece haberse postulado como favorita.

Al ser preguntado por los medios de comunicación, el concejal de Promoción da Cidade, Gonzalo Castro, se mostraba optimista de cara a la obtención de la sede: "estamos preparados para que esa decisión definitiva, que parece que está ao caer, sexa positiva para a nosa cidade e os intereses do conxunto de Galicia".

Castro reconoce que "optimismo sempre houbo" ante lo que considera como una "oportunidade de transformación da cidade", aunque prefiere no dar nada por seguro y afirmar que "non temos a información aínda oficial, hai que ser cautos".

Ser una referencia

El concejal afirma que una cuestión que ha gustado mucho y que parece que puede llegar a ser decisiva es la sostenibilidad, "o proxecto do estadio de Riazor para o ano 2030 é un proxecto que pretende convertir un recinto deportivo en un recinto multiusos que de acollida a outras perspectivas como a cultural, a realización de eventos de gran magnitude".

La pretensión es que, a raíz del Mundial del año 2030, A Coruña pueda "convertirse en referencia dende o punto de vista dos grandes eventos a nivel do Noroeste. É unha oportunidade que hai que aproveitar e foi moi ben vista pola RFEF porque ía máis alá do fútbol", afirma Gonzalo Castro que lo compara con "o que significaron para Barcelona as Olimpiadas de 1992, unha oportunidade de transformación da cidade e de colocar á cidade nun lugar referencial a nivel mundial".

En cuanto a la financiación, el representante del Concello de A Coruña no ha cerrado para nada la puerta a que exista "unha participación plural". De hecho, ha confirmado a los medios de comunicación que, en el caso de que se confirme la elección de la ciudad como sede, "a colaboración do sector privado estará aí".