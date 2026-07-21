Nace el primer Run Club Gay de A Coruña: "Para conocer a gente del colectivo sin tener que salir de fiesta"

"¿Eres gay en A Coruña y te falta una comunidad deportiva? Gay Sport Club". Con una frase de apenas unos segundos, el polaco Damian Konieczny ha conseguido que miles de personas se detengan a ver su vídeo. La publicación, en la que anuncia la creación de un club para correr dirigido a personas del colectivo, supera ya las 112.000 visualizaciones en Instagram y ha despertado una ola de interés que se ha traducido en decenas de mensajes de apoyo... y también en una pequeña, pero dolorosa, dosis de odio.

La propuesta es sencilla: quedar para correr juntos. Empezar el recorrido en A Mariña, terminar en la playa del Orzán y, después, tomar un café. "O algo más", bromea el vídeo. El nivel está pensado para principiantes e intermedios. Pero, en realidad, el deporte es solo la excusa.

"Me di cuenta de que en A Coruña hay muchos gays, pero siempre conocemos a la gente en fiestas. Para mí esa no es una manera orgánica de hacerlo", explica Damian a Quincemil. "Yo no salgo mucho de fiesta, no bebo demasiado alcohol y sentía que no tenía una comunidad".

Fue precisamente esa sensación la que le llevó a poner en marcha el proyecto. Quería crear un espacio donde conocer personas compartiendo algo más que una noche de ocio. "Pensé que sería una buena idea conectar a la gente a través del deporte y no solamente saliendo de fiesta. Para mí eso ya es aburrido", reconoce.

No era la primera vez que lo hacía. El polaco, afincado en A Coruña desde hace tres años, ya había demostrado que sabía reunir gente alrededor del deporte. Hace unos meses creó un primer run club, "pero más inclusivo". En la primera quedada acudieron tan solo once corredores. Hoy ya son unas 80 personas.

Sin embargo, esta nueva iniciativa responde a una necesidad diferente. "El otro grupo está abierto para todo el mundo. Este nace porque quiero conectar a los gays entre nosotros", explica. "Tenemos problemas en común que muchas veces otras personas no entienden".

."Yo soy polaco y no puedo casarme en Polonia. Son cosas en las que mucha gente ni siquiera piensa porque no las vive. Nadie va a entenderte mejor que alguien que comparte esas dudas o esos problemas", explica.

Más allá de las carreras, Damian imagina el Gay Sport Club como un auténtico club social. Le gustaría organizar eventos, colaborar con locales gay friendly de la ciudad e incluso preparar fiestas con música para seguir estrechando lazos entre quienes se animen a participar.

"La idea es celebrar un poco, bailar, conocer gente... y luego seguir haciendo deporte juntos", resume.

Pasión por el deporte

El deporte también ha cambiado su propia vida. Tras trabajar en Inditex, decidió dar un giro profesional, regresó a Polonia para formarse como entrenador personal y ahora trabaja por cuenta propia en un gimnasio de la zona de Matadero, donde acompaña a sus primeros clientes en sus objetivos físicos.

La acogida del nuevo club ha sido rápida. En apenas unos días ya había conseguido reunir a 16 personas interesadas en participar en la primera quedada y esperaba alcanzar la veintena antes del estreno el próximo viernes 24 de julio a las 19:00 horas, con la Marina como punto de partida.

Gay Sport Club Cedida

Hate

Pero junto a los mensajes de quienes agradecen la iniciativa llegaron también los de odio.

"He recibido muchísimo hate y me sorprendió", admite. "Comentarios muy vulgares". Aunque reconoce que le ha dolido leer algunas respuestas, prefiere quedarse con la parte positiva: las personas que le han escrito porque, por primera vez, sienten que existe un lugar pensado para ellas.

Porque detrás de un vídeo viral no solo hay un grupo para salir a correr. Hay una idea mucho más sencilla: demostrar que también se puede construir comunidad lejos de la pista de baile.