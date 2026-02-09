Estos fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana. @RCDeportivoFem

El fin de semana resultó espectacular en lo que a resultados se refiere para los equipos de A Coruña.

El Dépor logró tres puntos muy importantes en su pelea por el ascenso directo. Los coruñeses sufrieron pero superaron al Albacete por dos goles a uno.

Victoria también muy importante de Básquet Coruña en la pista de Oviedo por 84-89 y mantiene el liderato con 17 triunfos y una sola derrota.

El Liceo vivió otro partido mágico y recordó tiempos pasados al superar al Barcelona por un gol a Cero. Saavedra dio el triunfo a los coruñeses con un golazo en el tramo final de encuentro.

El Dépor Abanca ganó y goleó por un tanto a seis al Madrid CFF y escala hasta la undécima posición gracias a los 20 puntos cosechados hasta la fecha.

En Segunda Federación el Fabril venció por dos goles a uno a la Sarriana y mantiene el liderato de la categoría. El Bergantiños cayó por tres goles a cero ante el Astorga en un campo completamente nevado y en malas condiciones.

En Tercera Federación, el Silva ganó al Somozas por un gol a cero. El Montañeros empató a uno en su visita al campo del Gran Peña y el Arteixo cayó por dos goles a cero ante el Alondras.

El resto del polideportivo se completó con la victoria de Maristas por 89 - 52 sobre Barakaldo.

En balonmano el OAR logró un gran triunfo ante el Málaga y fuera de casa por 25-30.

En fútbol sala el 5Coruña masculino cayó por nueve goles a cinco en pista del Zamora y el femenino ganó 3-1 al Composala.

En hockey femenino, Marineda superó a Alcalá por dos goles a cero con tantos de Ale y Garrote.

En voley, Zalaeta perdió por cero sets a tres ante Santa Cruz Cuesta Piedra.