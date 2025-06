A Coruña reconoce a 16 personas y entidades de la ciudad por sus aportaciones al deporte

El Palacio de los Deportes de Riazor se transformó anoche en el escenario de una nueva edición de la Cea do Deporte. En el evento se reconoció el trabajo de 16 personas y entidades de la ciudad y sus aportaciones al tejido deportivo de la ciudad.

La cena, presidida por la alcaldesa Inés Rey, contó con la asistencia de cerca de mil personas y puso el broche final a la temporada de las Escolas Deportivas Municipais.

Durante el acto, la regidora declaró que "A Coruña non se entende sen deporte e sen as súas Escolas Deportivas Municipais, un programa pioneiro que non para de acadar éxitos, con case 4.000 persoas inscritas, 250 grupos e 28 actividades".

En el acto también participó la campeona olímpica Sofía Toro, el excapitán del Deportivo Fran González. El exblanquiazul recogió en nombre de su hijo el reconocimiento a Nico González, elegido por una gran temporada que le ha llevado a ser fichado por el Manchester City.

La deportista más destacada fue Jimena Gayoso. Jugadora de voleibol y gran promesa del deporte, esta deportista ganó esta temporada la Copa de la Reina y la Supercopa con el Avarca de Menorca y fue la MVP de esta última competición. Para el año jugará en el Enfurt alemán.

También fueron reconocidos Rosa García como entrenadora, Carlos Cortés como colegiado, el equipo de la Compañía de María de hockey como entidad destacada de promoción del deporte base, el 5 Coruña FS como entidad destacada, la Agrupación de Montañeros Independientes por la inclusión en el deporte, Enmanuel Reyes por su trayectoria, Jacobo Copa como deportista promesa, José Carlos Tuñas por su trabajo con el atletismo coruñés y el Zalaeta de voleibol por su fomento del deporte en su 50 aniversario.

También se premió al OAR como club destacado, así como al Atlético Coruña Montañeros, al Club del Mar de San Amaro por su trabajo de fomento del deporte en su 90 aniversario, a Almudena Quereda como deportista paralímpica destacada, a Dani Souto por su iniciativa Muy Capacitados, a Dorinda Domínguez por su trayectoria en las EDM y a María Dolores Fernández por el mismo motivo.